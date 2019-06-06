枋寮鄉樂樂養雞場存在多年，鄉民不滿臭味影響生活甚鉅，時代力量立委黃國昌6日號召群眾至屏東縣政府抗議，要求立即撤銷畜牧場執照，但既定行程並無事先申請，遭警方舉牌2次要求解散，他態度堅定強調負起法律責任，雖然獲得鄉民讚賞，不過知法卻踩法律紅線，讓人不敢苟同。

樂樂養雞場為民進黨籍縣議員周碧雲於2014年申請成立，但鄰近鄉民抱怨，雞場臭味難聞，不斷陳情抗議卻不見改善，「枋寮人難道是二等公民」，吃飯要配吃屎味，睡覺也要被臭醒，莫非真的無法可管。

隱忍多年的情緒一次爆發，鄉民舉起白布條至縣府門口，要求公單位立即撤銷雞場畜牧登記證，把惡臭趕出社區；黃國昌同時也質疑，雞場違法侵占公有地，屏東地檢署2年前曾著手偵辦，卻始終沒有下文，「難道是檢察官睡著了嗎」？

右批縣府、左打地檢署，讓現場群眾情緒激昂，警方此刻依規定舉牌要求非法集會群眾立即解散，黃國昌突然搬出廢止集會遊行法，認為是蔡英文總統承諾，如今惡法仍在，令他非常失望。

不過有地方人士直言，廢除不合時宜法令是立委職權，黃國昌不僅是立委、同時身兼法學專家，在法令仍在卻仍緊踩紅線，恐怕是角色錯亂。

針對養雞場一事，屏東縣長潘孟安也作出承諾，一旦枋寮鄉公所完成初審，會立刻進行複審，若發現違反相關規定，連續裁罰3次後即可撤照，「全縣33個鄉鎮市都是一致標準，不會針對樂樂案而有所不同。」

潘孟安強調，針對行政程序歡迎各界嚴格監督，但不能用包庇、縱容等字眼，強扣基層公務員帽子，這明顯模糊焦點，對公務員來說是種侮辱。

(中時 )