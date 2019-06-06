時代力量立委黃國昌近日對於國境之南極度關切，不僅左打弊案、右翻樂樂養雞場，讓他型塑完美正義形象，獲得屏東縣民推崇，但學法的他不可能不曉得判人有罪之前，必須經過層層審判，而認定養雞場違法前，也必須經過初審至複審，不能為了迎合群眾刻意掩蓋事實。

根據屏東縣農業用地農業設施容許審查作業要點指出，廢除農業設施使用都必須先經過鄉鎮市公所初審，目的就是讓瞭解地方的鄉鎮公所多一層把關，保障民眾生活權益，全縣33鄉鎮市皆是如此，樂樂養雞場當然不能有任何特權。

屏縣府曾經307次因為惡臭問題前往樂樂養雞場稽查，也依據空汙法裁罰業者10萬元，但事後業者訴願，最終因無法舉證是哪一場產生惡臭而撤銷罰單，這就是屏縣府10次發文枋寮鄉公所要求盡速初審的理由。

行政程序不完備，再如何重罰恐怕都是罰爽的，這道理學法的黃國昌不可能不知道，但他不把矛頭對準枋寮鄉公所，而是棒打層級更高的屏東縣政府，或許拳拳到肉，讓聲援民眾高聲叫好，也讓飽受惡臭所苦的枋寮鄉民感覺被重視，但這無助問題解決。

平心而論，忍受5年的惡臭，鄉民心裡確實有說不出的委屈與辛酸，找到問題、去解決問題，是從政者以民為本的基本價值，但若只是想激化群眾來達到自己的政治聲量，那是政客還是政治家？恐只有一線之隔。

(中時 )