國民黨內總統初選參選人朱立倫今日(6日)再度呼籲修憲，主張將投票年齡降為18歲，但如果成真後，卻沒有配套修改民法，將會出現18歲的青年有權決定國家未來，卻無權決定自己未來的怪現象。

朱立倫認為現行體制下行政院長有責無權，因此也呼籲修憲採行內閣制。但依照我們現行法律規定，刑法規定18歲起就需要負起完全的刑事責任，不再像18歲以下少年犯案可減刑。然而我們的民法卻規定20歲才成年具有完全行為能力，那麼對18歲到20歲之間的青年而言，何嘗不是陷於有責無權的不公平處境之下？

依照民法規定，7歲以上，未滿20歲之人為限制行為能力人，所以儘管目前民法規定女性滿16歲、男性滿18歲就可以結婚，卻又規定

未成年人結婚，應得法定代理人之同意，導致18歲到20歲之間的民眾，想結婚仍須法定代理人(通常是父母)的同意。

但詭異的是，如果我們的許多政治人物乃至於民眾，都認為隨著教育的普及，多數18歲的民眾心智上已經成熟到有權參與投票決定國家的未來，那為何卻認為他們不能決定自己的未來諸如自己要跟誰結婚芸芸？決定國家未來，選擇錯誤影響的是全國幾千萬民眾；決定自己要跟誰結婚，選擇錯誤頂多影響雙方家庭？要講應該慎重的程度，哪一個更應慎重？哪一個更不容易。

所以儘管筆者也偏向支持修憲調降投票年齡至18歲，對於改行內閣制，也採取比較中立的立場，不會特別反對，但在修改的同時，似乎也應該同步調整民法成年年齡的規定，才不會繼續出現18歲到20歲青年有責無權的不公平現象，也不至於出現18歲到20歲青年有權決定國家未來，無權決定自己未來的詭異現象。

(中時 )