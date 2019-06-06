台中市今年的逍遙音樂町活動已陸續展開，台中市文化局長張大春表示，中市各公共空間於即日起至9月28日前，將推出28場音樂會，邀請民眾一起體驗音樂饗宴。

台中市政府每年舉辦的逍遙音樂町活動，在市民聚集的廣場、公園等公共空間安排多場音樂會，讓藝術走進市民生活。逍遙音樂町活動今年邁入第16年，台中市文化局鼓勵各區公所邀請在地團隊演出，28場表演團隊有超過7成是台中在地團隊，充分發揮在地藝文能量。

張大春指出，今年逍遙音樂町活動由各區公所提案申請，區公所精心策劃表演節目、邀請表演團隊，更結合各區藝文特色或節慶所舉辦的音樂會，從國樂到西樂、古典到流行、民謠老歌等包羅萬象，展現活動「在地化」的特質。

為加深在地化特色及拚經濟的效益，逍遙音樂町活動現場結合宣傳「台中購物節」，民眾在7月10日到8月18期間到台中觀光消費購物，滿500元登錄發票，即可抽百萬名車、總統套房住宿及千萬豪宅等多項大獎。

(中時 )