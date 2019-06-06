▲暨大美麗的校園，經常可見具愛心的動保社同學，輪流帶著校犬出來運動散步。（潘祈賢提供）

▲暨大動保社同學展現慈悲愛心，將病犬以被單包覆送醫情形。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學校地達150公頃，因自然生態環境優美，享有「全國最美麗綠色大學」之譽；由於校園廣大又美麗，每天都吸大批前往運動休閒散步的人，但也常出現有人將狗棄養在校園，淪為流浪犬；所幸在愛心動保社同學悉心照料下，而今校犬己增為18隻，在校園內不時有「人與狗」感人的故事，亦成為校園趣事。

暨南大學自然生態環境優美，隨處可見各種鳥類、昆蟲，一年四季並有各種不同節氣的花朵盛開，不但遊客樂於到來賞景，該校平時又與社區互動熱絡，更成為鎮民主要休閒運動場所，校園內可常見民眾帶著愛狗在校區散步及遛狗的場景，不過卻也成為部份愛心的人將狗兒棄養在校園內，造成校方無限的困擾。

暨大警衛隊長陳中睿透露，校園內的流浪狗以前有高達20幾隻，校方為顧及學生安全，全將流浪施以預苗注射，並掛上狗牌，以便管理辨識，如有較凶猛的則暫時豢養在固定地點，以防傷人。

後來學校出現一群有愛心的學生組成動保社團，每天都有同學輪流來照顧這群流浪狗，不但逐一為牠們取上名字，定時餵食、洗澡。每周還輪流帶著牠們至科技學院旁空地點散步，遇狗兒生病，並會帶牠們去看獸醫，甚至掛急診，互動至為良好，校園內的21隻流浪狗，在他們展現愛心悉心的照料下，現全部都變成校狗。

暨大職員潘祈賢也透露，原有的21隻校犬，其中有部份因年紀老邁，先後已有3隻往生，只剩18隻，但最為感人的是，這群深具慈悲愛心的動保社同學，每當有校犬往生，不僅為牠們助唸，還在網上公告『米腸已經接回來了，明天最後的粉絲會，請大家一起來參加，送牠最後一程，好好的長眠，守護暨大校園，大家可帶一束花或是一封信給牠，我們會唸給他聽，集合地點：科四停車場（估狗得到），時間：早上10：00』為往生的校犬辦公祭告別式後將牠們收埋立碑，讓全校師生都感動容。

(中時 )