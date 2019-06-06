余姓小姐2015年3月3日，在王姓男友、馬姓、張姓友人介紹下，到桃園市帝豪酒店上班，不料4日卻墜樓身亡。余母向3人提告。檢方認為，難認僅因3人介紹余女到酒店上班，就有殺人犯行，偵結後給予不起訴處分。

余母認為，王男等3人，介紹余女到酒店上班，造成余女意外死亡，王男還向酒店幹部索討25萬，認為3人有殺人罪嫌。王男則供稱，是希望酒店協助處理余女後事，可是余母介入後，就自己沒有和酒店聯絡。

檢方調查，余姓小姐因生前飲酒達酒精中毒、中高度酩酊醉意，並於黑暗中由無柵欄的6樓涵洞，墜落地面死亡，死亡方式研判為意外。難以認定介紹余女到酒店上班，就有殺人犯行，偵結後給予不起訴處分。

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