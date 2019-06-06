萬和國中「我讀故我在」活動，學生分享《改變世界的植物》這本書。（黃國峰翻攝）

閱讀是所有學科的基礎，台中市南屯區萬和國中舉辦「我讀故我在」活動，孩子們可介紹好書、或分享經驗，不限制領域，天南地北的聊聊，舉辦一年多來，已引起學生興趣、帶動閱讀分享的風潮，不少學生還擁有粉絲群，也帶動校內閱讀風氣，校長陳姿伶指出，教育不只是灌輸，而是點燃學習的火焰！

萬和國中教務主任張淑惠指出，不只是單純的閱讀分享，可以是自身經歷、旅遊經驗等，經由分享啟動閱聽者的興趣，進而去找書閱讀，如校內英語達人分享自己如何透過youtube自學英文、射擊老師分享百步穿楊的秘密、國際志工分享澳洲家鄉事、在日本讀小學的同學分享日本學習等等，都在在激發同學們想要更了解相關知識。

每星期五的第二堂下課20分鐘是分享時間，想要分享的同學，要事先預約，教務處則會公告某人某時將分享某題目，分享人也廣邀同學來聽他的演講，也有分享人是熱門人物，每當他分享時總擠滿他的粉絲。

萬和國中校長陳姿伶表示，教育體制、職場需求正在改變，無論是升學口試或職場協商，口語表達已經是現代人不可或缺的能力，在「我讀故我在」中，培養能閱讀理解、精確表述，能短時間重整、分析的能力，孩子的學習力也因著閱讀深化！閱讀多一點、知識就多一點，帶來的力量更如源泉不絕。

(中時 )