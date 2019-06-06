來自巴西、在台灣住了五年的漫畫家盧卡斯（左）與台灣漫畫家謝偌聖（中）、遊戲編劇張均旻（右）合作，創作漫畫《7日的人生》。（許文貞攝）

如果人的一生只有七天，你會怎麼度過？漫畫編劇謝偌聖與來自巴西的漫畫家盧卡斯、遊戲編劇張均旻合作，兩個月內創作漫畫《7日的人生》，描述一個人類壽命只有七天的世界，今天還是小孩，隔天就變大人，必須在一天內決定自己的職業、伴侶，到了第七天就老去、死亡。在科幻故事的架構中，探討人類生命與知識傳承的意義。

謝偌聖表示，隨著故事發展，讀者會慢慢解開這個「7日」世界背後的秘密，「原來這個世界裡的人，其實都不是真正的人類，但他們不知道自己不是人。直到某天一位擁有70年壽命的人類『丹特』，意外隨著一艘失事的太空船來到這裡，才揭穿了這個事實。」

「7日人生」的靈感來自一段關於人類生命長度限制的網路科普影片。謝偌聖看到影片後突發奇想，將人生濃縮成七天，「我用人生中的不同階段來分段，第一天出生，第二天是小孩，第三天青少年即將長大成人，決定職業和成家，第四天和第五天是中壯年，第六天開始衰老、生病，第七天就面對死亡。」

因為時間短暫，「7日」世界裡的人不煮飯，只吃即食食品或速食膠囊；學校上課用VR裝置直接「傳輸」知識，上兩堂課就要畢業、就業。主角甚至擁有一個小沙漏，每翻轉一次只有3秒鐘的時間，提醒他快速做決定。人們也沒有遠大的夢想，甚至認為宇宙和太空是無稽之談，少數知道真相的人如果試著離開這個世界，就會被政府限制。

故事由謝諾聖完成劇本和畫分鏡，由盧卡斯手繪設計角色、場景，再用電腦畫成全彩漫畫，日前在台灣漫畫基地駐村，兩個月畫完前八回漫畫，也和張均旻合作設計養成遊戲，讓讀者模擬三秒就要做出決定的七日人生，近日在「台灣漫畫基地第一梯次進駐成果展」展出。

盧卡斯在台灣住了五年，熱愛日本漫畫，中文流利，從巴西來到台灣圓漫畫家的夢想，在網路漫畫平台發表作品。這次合作也讓他過足科幻、復古風的癮，「7日」世界裡的城市建築有新有舊，帶有時間感，「我喜歡日本漫畫《GANTZ殺戮都市》、也喜歡Clamp的《CLOVER》，尤其是看起來像是舊的，但其實是新的東西。」

為了在外觀上區分「7日」世界的人與擁有70年壽命的丹特，盧卡斯在創作時特地將「7日」的角色們畫成膚色白皙細緻、髮色鮮豔，造型精緻如洋娃娃，丹特卻膚色較黑黃，臉上還有鬍子，就是真實人類的樣貌，「我還特地在完稿畫面上保留一些草稿線條的痕跡，呈現『7日』世界裡一切事物都要很快很快的感覺。」

(中時 )