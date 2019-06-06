桃園市議員陳榮基因涉嫌由張姓姨丈以每票1000至2000元代價，向選民買票，去年12月遭警方提出當選無效之訴，桃園地方法院審理後，6日宣判陳榮基當選無效。

檢方調查，時任復興區農會總幹事的陳榮基，原本認為自己是退休校長，不想靠買票當選。但張姓姨丈不斷勸說，才會同意張的說法。

法院審理後，陳榮基與張姓姨丈等人在刑案調詢及偵查中自承不諱，共同行賄的4人也坦承，並有相關物證，確實有賄選行為，因此宣判當選無效。截稿前記者多次致電陳榮基手機，未取得回應，另外全案還可上訴。

(中時 )