桃議員陳榮基涉賄 一審判當選無效 19:432019/06/06 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市議員陳榮基因涉及賄選，6日遭桃園地方法院宣判當選無效。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市議員陳榮基因涉嫌由張姓姨丈以每票1000至2000元代價，向選民買票，去年12月遭警方提出當選無效之訴，桃園地方法院審理後，6日宣判陳榮基當選無效。 檢方調查，時任復興區農會總幹事的陳榮基，原本認為自己是退休校長，不想靠買票當選。但張姓姨丈不斷勸說，才會同意張的說法。 法院審理後，陳榮基與張姓姨丈等人在刑案調詢及偵查中自承不諱，共同行賄的4人也坦承，並有相關物證，確實有賄選行為，因此宣判當選無效。截稿前記者多次致電陳榮基手機，未取得回應，另外全案還可上訴。 (中時 ) #陳榮基 #當選 #姨丈 #法院 #市議員 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德：若當選推憲改 採偏內閣制的雙首長制 22:262019/06/03 政治 推廣足球運動 市議員與孩童一起踢球 23:442019/06/03 生活 王浩宇陷桃色風波 羅智強勸：做人厚道點好！ 08:112019/06/04 政治 大蜂巢4天內通報3次 市議員為民請命 10:592019/06/04 生活 當選不宣布台獨 賴清德：阿扁、小英都沒宣布 14:182019/06/04 政治 大智路經費翻倍打通牛步化挨批 建設局：加速辦理 18:012019/06/04 生活 市議員林孟令為民請命 要求市府繼續承租舊活動中心 19:512019/06/04 生活 糾紛免跑法院 內政部：去年調解成立率創新高 12:182019/06/05 政治 市議員針對大里醫療廢棄物焚化爐超標 為民請命 13:062019/06/06 生活 最高法院發出彰銀判決書 表決權拘束力是下回合決勝點 18:262019/06/06 財經 社會熱門新聞 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 軍公教年改釋憲辯論 網路同步直播 - 社會 車陣中拍網美照 下秒險變「亡美」 - 社會 新莊摩鐵命案 房內發現不明粉末 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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