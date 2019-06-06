2人房擠10人！花蓮造勢周遭住宿搶翻天。(中天新聞)

韓流加上端午連假，花蓮住宿一房難求！六月八日韓流將襲捲花蓮，東大門國際觀光夜師旁10萬韓家軍大會師，現在造勢會場周邊住宿，早就被搶訂一空，有韓粉為了能有地方睡，2人房擠10個人都願意，韓粉大批入境花蓮， 已預見花蓮住宿業者真的要發財了。

中天新聞報導，電話一通接一通，全部都是民眾打來要訂房，只是房間根本被訂光，怎麼問都是沒空房，老闆頻頻和韓粉們說抱歉。造勢大會周邊住宿被訂光，有韓粉自願加床或睡地板，只求能就近前往東大門造勢。一家旅館的雙人房，韓粉們說擠10人都願意。

上次凱道大會師碰到天候多變，許多韓粉又淋雨水曬太陽流汗，身體實在撐不住住院。也因此這次花蓮大會師，有32家業者住宿優惠韓家軍，只要說出通關密語，「我是韓粉，我愛花蓮」，就可享有9折優惠。

在6/8花蓮挺韓大會師活動，主辦方對於「遊覧車」、「住宿」、「露營帳篷」等問題，積極規劃安排。花蓮民宿業者表示，韓粉對住宿的詢問很熱烈，到時即使訂不到旅館，遊覽車或露營帳篷也可能成為韓粉暫時的棲身之地。

(中時電子報)