關於民眾投訴，指交通部鐵工局辦理高雄捷運鐵路地下化工程，徵用土地長達10年，期間雖有補償費，但仍要支付地價稅，監察院今（6）天通過監委瓦歷斯‧貝林所提調查報告，函請行政院、交通部及財政部確實檢討改進。

關於民眾投訴，指原交通部鐵路改建工程局為「臺鐵捷運化－高雄市區鐵路地下化計畫」，興辦「高雄車站臨時軌及臨時站人行天橋工程」的需要，而自2009年起報經內政部核准徵用土地，惟徵用期限一再延長至2019年6月底止，歷時將近10年之久。

瓦歷斯‧貝林表示，國家因興辦臨時性公共建設工程的需要，固得依法徵用私有土地，並針對因為公益而犧牲其權利的土地所有權人，給予地價補償及其他補償費。

瓦歷斯‧貝林指出，財政部、內政部、需地機關與地方政府對於土地徵用期間是否減免地價稅雖然各有考量，然鑒於土地所有權人於徵用期間已無法自由使用收益其土地，徵用期間的地價稅倘仍由土地所有權人負擔，亦無相關減免措施，似難謂符合公平原則。

瓦歷斯‧貝林表示，行政院允應督促所屬儘速就土地徵用補償合理性與地價稅制完整性通盤檢討，妥謀對策，以維土地所有權人財產權益。

瓦歷斯˙貝林又說，本案陳訴人指稱的高雄市三民區長明段某筆土地，於都市計畫土地使用分區變更為「車站專用區一」以前，屬「機關用地」並為公共設施保留地，依法應按特別稅率計徵地價稅，惟高雄市稅捐稽徵處不察，仍按一般用地稅率課徵地價稅，難辭怠失之咎。

(中時 )