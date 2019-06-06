被男同志界視為「教父」的心理名師賴杞豐，在同志酒吧強要男學生與他喇舌，伸手進被害學生褲內襲臀、摸鳥，遭男學生提告，台北地檢署偵查後，依強制猥褻罪起訴賴杞豐。

賴杞豐是於去年6月14日晚間，邀約不是男同志的被害學生到台北市龍江路的酒吧喝酒，被害學生到了酒吧才驚覺是同志酒吧，賴杞豐要求被害學生用嘴餵他吃花生，雖然心中抗拒，但因店內的店長與其他人一同起鬨向其表示賴對同志界的貢獻良多，被害學生認為賴的身分地位不至於逾越分寸，才勉為其難用嘴餵花生。

不料，賴杞豐竟用力抓住被害學生肩膀，乘機將舌頭伸進被害學生口中，被害學生推開賴杞豐，賴卻仍不自制，繼續要求被害學生口餵花生遭拒後，環抱被害學生試圖強吻，被推開並明確拒絕後，進一步伸手進被害人外褲內襲臀，還想進一步「摸鳥」，被害人用手阻擋並出聲喝止，賴才停止動作。被害學生向北檢提告，檢方偵查後起訴賴杞豐。

出身金山漁村的賴杞豐，曾經營知名同志酒吧FUNKY，「二哥」是他的綽號，英文名字叫Jerry，曾經有過婚姻，後來因愛上男生而離婚，在同志圈很有名氣。

賴杞豐學習、教導心理學20餘年，不只專精薩提爾家庭治療模式，並融會貫通結構家庭治療、系統家庭治療、敘事治療、完形治療、心理劇和動力學、客體關係等，並取得博士學位，往來於大陸、台灣的學府教育及醫療單位，從事教學和培訓專業人員，也協助企業和個人的家庭治療團體。

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(中時 )