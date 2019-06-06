台南市民委會為了活化安平扎哈木公園使用率，今年首次在原住民音樂祭中，舉辦「札哈木之星」原住民歌唱比賽，打造一個屬於原住民的歌唱競賽舞台，目前已在嘉義阿里山、高雄小林部落進行海選，陸續選出兩組前10名，決賽再從20人中選出頂尖6人，冠軍者有1萬元獎金。

台南市過去舉辦原住民音樂祭，都是找來歌手擔綱演出，今年廣發原民英雄帖，邀請年滿15歲愛好唱歌的原住民以聲音「一決高下」。海選活動陸續在南台灣各地舉辦，嘉義阿里山部落，高雄小林部落都已進行選拔。

選手必須先通過評審推薦取得晉級資格，才能進入選拔賽與總決賽考驗，因為是首屆「札哈木之星」選拔，還設有人氣王票選活動。

壓軸賽事在6月22日、7月27日與8月24日3天舉行，主辦單位將在20名決賽者中，選出6名歌聲最佳民眾，冠軍頒給1萬元獎金。

除了緊張刺激的素人歌唱選拔競賽，還邀請專業的原住民歌手表演，包括旮亙打擊樂團、星光大道出身的歌手賴聖恩、知名歌星阿暴等原住民唱將，一次滿足觀眾聽覺的饗宴。

(中時 )