普悠瑪翻覆司機員尤振仲遭起訴。（本報資料照片）

2018年普悠瑪出軌事故，造成18死、逾200人受傷，宜蘭地檢署調查後，對司機員尤振仲等3人涉犯過失致死罪，提起公訴，而周永暉、范植谷、鹿潔身等前台鐵局長人則獲不起訴處分。為此，家族有8人喪命於普悠瑪意外的董家表示，檢方把整個事件推給基層，並呼籲司機員尤振仲勇敢出來對抗台鐵，將事情說清楚。

去年10月21日下午4時49分，台鐵第6432次普悠瑪號行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，造成18人死亡、200多人受傷的慘況。宜蘭地檢署歷經7個多月調查，傳訊相關被告、證人及鑑定人逾340人次並調取相關資料後，今天依過失致死罪，起訴柳姓副處長、吳姓所長和尤振仲等3人。前台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身等高層長官、前交通部長吳宏謀等人雖然遭民眾告發涉犯過失致死、公務員廢弛職務釀成災害等罪嫌，但檢方認定，無具體事證足以證明吳宏謀等人長期蓄意放任危險發生，而有公務員故意廢弛職務釀成災害情形。

董家代表董小羚今下午表示，無法接受檢方結果。她說，全部將責任推給基層，高層長官明明有加入line群組，都知道發生什麼事，「怎麼未指示，就沒事呢」，

董小羚也向尤振仲喊話。她說：「去年罹難者公祭當天，你（尤振仲）跪在我面前告訴我說，你是殺人凶手，我沒有怪你，我說董家願意和你在一起。我希望你清清楚楚把當天發生的事情做個完整交代，我願意與你並肩作戰對抗台鐵，把台鐵鬆掉的鎖回去。」董小羚表示，11日下午2時，「普悠瑪事故受難者權益保障協會」的律師團會針對宜蘭地檢署的起訴書和台鐵的新聞稿做正式的回應。

(中時電子報)