從夜校生變成國際名校研究生，成大附工校友鄭旭成昔日對教室極度恐慌，抱持「能安然畢業就好」，如今卻即將成為世界排名第8名校的高材生！鄭旭成說，在成大附工求學是他生命轉捩點，老師的陪伴與扶助，讓他「找到求知熱忱和向上動力，扭轉人生！」

成功大學附設高級工業職業進修學校校友鄭旭成，9月即將進入ETH Zurich蘇黎世聯邦理工大學機械研究所就讀，日前獲邀返回母校成大附工畢業典禮勉勵學弟妹。

國中曾對上學進教室極度恐慌和焦慮，考上高中後一度休學，後來轉入「每晚只有4堂課」的成大附工就讀，沒料到這些年會成為人生轉捩點，遇到認真教學和心靈陪伴的老師，「如果願意學習，老師總是不辭辛勞教導。」

他因此找到讀書樂趣，幾乎每早就到成大圖書館自習，閱讀英文雜誌、寫參考書，花在讀書的時間甚至比日間部學生還多，在校成績保持全班第一，附工還沒畢業就通過全民英檢中高級初試，畢業時更代表致英文感謝詞，期間還取得了4張難度很高的技能證照。

鄭旭成最感謝家人支持陪伴，鄭爸爸甚至到課堂「陪讀」，因為總是坐在最後一排，授課老師2個星期後終於忍不住喚他往前坐，「才知道原來是旭成的爸爸來伴讀。」 而擁有極佳英語力，他歸功住香港的姑姑、姑丈督促他大量閱讀英文刊物，國中更每天越洋視訊1小時教導他英文及數學，影響甚深。

成大附工洪宏賜老師稱讚鄭旭成非常好學，有這樣主動積極的學生，「讓老師覺得更不能偷懶。」他認為，旭成能出類拔萃，不只因成大附工提供有形課程，也受到成功大學的無形氛圍渲染，「高工階段就有成大的DNA。」

洪宏賜老師印象深刻的是有一個單元相關設備，因安全考量無法設置於學校，在講解細節後，他告訴全班學生可尋求校外資源進一步拍攝影片佐證自己學會了，往年從沒有學生完成，但旭成做到了，也影響同學跟進，原來是旭成父親委託朋友工廠協助，「可見家庭教育是很成功的。」

物理科老師葉曉恩認為，鄭旭成的優秀來自於自身的努力和成大滋養，「附工學生日工夜讀，踏進校園多少會受到大學生影響。」「很多孩子原本不知道自己可以『夢想』，來到這個校園接收大學薰陶，重新擁有各種可能，甚至扭轉人生。」

鄭旭成2014年從成大附工畢業後，在台灣科技大學繼續充實自我，大二曾獲補助前往德國TU9名校RWTH Aachen修課，返國後專注機械專業方面研究，尤其對「熱流」感興趣，如今即將前往深造的ETH Zurich蘇黎世聯邦理工大學，成立於1854年，擁有「歐陸第一名校」的美譽。

(中時 )