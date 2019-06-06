民進黨總統初選10日起啟動初選民調，今下午邀請參選的蔡英文總統與行政院前院長賴清德陣營代表至黨中央見證，抽出民調所需的25套樣本後封存。民進黨秘書長羅文嘉掛保證，這次民調絕無可能調包、舞弊，全程由保全護送已完成的民調樣本到黨中央，兩位黨工留守，避免被「狸貓換太子」。

由於此次總統初選首次納入手機民調，引發外界有作弊疑慮，例如一人有多支手機門號，是否可能造成失準？羅文嘉說，這不在抽樣設計的控制範圍。

不過他也強調，手機有2900萬個號碼，僅會抽出1萬5000的樣本，被抽中的機率是萬分之1；家戶電話是700萬支，同樣抽出1萬5000的樣本，抽中機率是千分之1.9，機率非常低，所以即使有2支或3支號碼，被抽中的機率仍很低。

民進黨主席卓榮泰今在臉書發文，今天下午進行總統初選的民調抽樣，完成進行民調的重要步驟，在雙方見證下，實際現場操作抽樣電腦程式。民調手機與市話號碼就在雙方代表、民調委員、外部專家及見證律師監督下，公開順利抽出。「真的是非常嚴謹、慎重，絕對讓大家安心」。

他說，抽樣步驟包括執行「空抽」確保資料淨空、執行「試抽」隨機產生號碼、正式抽樣完成，燒錄光碟簽名彌封。

至於電話樣本是否可能在送往民調公司執行時，遭到「中途掉包」？羅文嘉說，民調公司的電腦裡會是空的，只會抓進光碟中要執行的資料。今天燒錄完光碟後，也有現場簽名、封存，證明不會被掉包。

此外，在候選人規範，羅文嘉說，競選廣告宣傳只能到7日，不能假藉上節目做料理或是上電視嘎一角等；至於民進黨立委許智傑建議，選罷法規定競選活動到投票前一晚10點為止，為何民進黨內規反而更嚴格，建議黨中央修改初選辦法。

羅文嘉說，過去幾年立委、總統初選也都是前三天，這是初選辦法規定，至於這次要不要改，「我只處理這次，以後就是誰黨主席、秘書長再說，我們沒立新規則就是因為不想讓外界認為，我們為誰量身定做」。

(中時 )