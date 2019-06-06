近年來，兩岸民間宗教交流極為熱絡，為期九天的「兩岸媽祖緣文化交流系列活動」，隆重登場。天津天后宮一行八十餘人，在接受鎮瀾宮隆重高規格的接駕儀式與五尊媽祖進行市區遶街後，六月四日早上九點由大甲鎮瀾宮起駕，十點半停駕台中萬和宮，下午一點半由台中萬和宮起駕，下午二點抵達鹿港天后宮停車場，鹿港天后宮廟方人員前往接駕，隊伍繞行鹿港光復路與中山路街道，所經之處，受到民眾熱烈歡迎，紛紛膜拜，下午二點四十分駐駕鹿港天后宮，六月五日早上九點天津媽祖將由鹿港天后宮起駕移往麥寮拱範宮。

天津天后宮五尊媽祖娘娘遶境隊伍沿途受到民眾熱烈歡迎。（圖主辦單位提供）

據了解，此次「兩岸媽祖緣文化交流系列活動」自六月二日啟行，五尊天津天后宮媽祖包括天后媽祖、眼光娘娘、斑疹（天花）娘娘、子孫娘娘與送生娘娘，分別駐駕於大甲鎮瀾宮與停駕台中萬和宮後，六月四日繼續進行台灣媽祖緣文化交流活動，駐駕鹿港天后宮後，

舉行隆重的祈福進香儀式，由天津市媽祖文化促進會會長蔡長奎主祭，鹿港天后宮主委張偉東與大甲鎮瀾宮董事長顏清標陪同主祭，先行上香禮，接著由蔡長奎會長恭讀疏文，然後行進獻禮，獻鮮果、獻面點、獻五穀、獻香茗、獻鮮花，最後行祈福禮，全體貴賓向鹿港天后宮與天津天后宮天上聖母行最敬禮，禮成後廟方邀請貴賓至接待廳茶敘。當地民眾與前來鹿港旅遊的民眾，知道這個消息後，紛紛前往鹿港天后宮參拜，讓這一場「兩岸媽祖緣文化交流系列活動」得到民眾熱烈的參與。

天津天后宮五尊媽祖娘娘遶境隊伍受到民眾虔誠膜拜。（圖主辦單位提供）

天津市媽祖文化促進會會長蔡長奎表示，我們跟鹿港天后宮是多年的朋友，跟大甲鎮瀾宮與北港朝天宮也是多年的朋友，這次來主要是看朋友，特別是有一個端午節，端午佳節要一起過，這是一個團圓的日子、一個和諧的日子、一個吉祥的日子，此次藉由「兩岸媽祖緣文化交流」，首次帶來了天津天后宮的五位娘娘，表示天津天后宮對台灣人民的尊重，這是一種文化上的交流。

鹿港天后宮主委張偉東表示，非常感謝天津市媽祖文化促進會蔡長奎會長與天津的各宮廟把天津天后宮的五尊媽祖請到台灣來和鹿港天后宮的媽祖相聚。這麼多年來，大甲鎮瀾宮與鹿港天后宮非常致力於兩岸媽祖文化交流，藉由這次的活動可促進兩岸交流，讓兩岸對於媽祖行善的大愛精神有更深一層的認識。

拱範宮崇祀開山媽祖之始，始於明末清初時期，漢民族移民開拓台灣島，隨著閩粵移民至台。故於公元一六八五年清康熙二十四年乙丑，同樣的時空背景由湄洲純真老禪師，佩奉湄洲廟（原朝天閣，於康熙二十二年更為正殿）之正六媽神像，自海豐港（即現今「六輕港」）附近登陸到臺，恭祀於故「海豐港街」。聖母威靈顯赫，百禱百應，普受崇敬，經地方善信虔誠叩求聖母金身留臺永祀，逐發起建廟並新塑諸神像以便崇祀，廟名「拱範宮」意求「拱衛範圍之生靈平安永康」。拱範宮在麥寮街；三楹、三進，廊房九間。訖今年廟史已達三三五年。

◆民國95年6月20日雲林縣政府正式發文公告指定「麥寮拱範宮」為縣定古蹟。

(中時電子報)