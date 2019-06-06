台北市長柯文哲今（6）日在市政總質詢時突然撩高嘉瑜說，「妳要先來當副市長見習嗎？」高嘉瑜卻急著嬌嗔喊「沒有！沒有！」

根據中評網報導，臺北市議會今（6）日進行市政總質詢，高嘉瑜下午問柯文哲，台北市民如果反對柯帶職參選，柯文哲心目中的備胎市長需要什麼條件？柯文哲回應，第一個條件是有可能選得上，高嘉瑜追問，選上市長要有什麼條件？柯文哲嘆道，要有一定的知名度！

高嘉瑜再笑著逗柯文哲，「我以為你會說是我耶！我在等你說是我，結果沒有。」

柯文哲趕忙補說，高嘉瑜是可以考慮的人選啦，高嘉瑜追問：所以我選不上？柯文哲想了一下才說，「妳現在是港湖女神，還需要擴大範圍。」高嘉瑜繼續追問「那有比高嘉瑜更適合的人選嗎？學姊？」柯文哲回應，綠營好像沒有更適合的人選，且學姊不是搞政治的。

柯文哲也撩高嘉瑜說，「妳要先來當副市長見習嗎？」柯文哲一說完當場就笑了出來，但高嘉瑜卻急著喊，「沒有！沒有！」

(中時電子報)