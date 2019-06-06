在 Instagram 查看這則貼文 愛與勇氣，我結婚了😍有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福❤ 林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 6 日 上午 4:09 張貼

台灣第一名模林志玲終於死會了！她今日被媒體披露在今晚閃嫁日本放浪兄弟成員的37歲Akira，而林志玲、Akira稍早也在官方社群媒體PO文證實婚訊，消息震驚台日兩地演藝圈！

林志玲全文：

愛與勇氣，我結婚了！有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福❤@EXILE-AKIRA

台灣第一名模林志玲與言承旭情纏17年，言承旭舊愛張熙恩日前才鬆口表示言承旭最愛是林志玲，未料今晚志玲姐姐就爆出閃嫁日本放浪兄弟成員37歲的Akira，消息震撼演藝圈！

(中時電子報)