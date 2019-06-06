震撼彈！林志玲閃嫁日本放浪兄弟Akira 19:122019/06/06 中時電子報 吳玫穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林志玲今驚爆登記結婚。（圖／中時資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在 Instagram 查看這則貼文 愛與勇氣，我結婚了😍有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福❤ 林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 6 日 上午 4:09 張貼 台灣第一名模林志玲終於死會了！她今日被媒體披露在今晚閃嫁日本放浪兄弟成員的37歲Akira，而林志玲、Akira稍早也在官方社群媒體PO文證實婚訊，消息震驚台日兩地演藝圈！ 林志玲全文： 愛與勇氣，我結婚了！有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福❤@EXILE-AKIRA 台灣第一名模林志玲與言承旭情纏17年，言承旭舊愛張熙恩日前才鬆口表示言承旭最愛是林志玲，未料今晚志玲姐姐就爆出閃嫁日本放浪兄弟成員37歲的Akira，消息震撼演藝圈！ (中時電子報) #林志玲 #林志玲閃婚， 也許您會感興趣 推薦閱讀 星座理財(6月3日～6月7日)－射手座（11月23日～12月21日） 政策消息 觀察要點 04:092019/06/02 投資理財 林志玲跟風賣萌 「胸前開洞露餡」網暴動歪樓 22:422019/06/02 娛樂 國民黨韓超人氣 王稱兄弟登山樂觀其成 01:372019/06/03 政治要聞 秦嵐認凍齡美貌靠醫美 吐演藝圈現實：女星瘦得跟鬼一樣 10:052019/06/03 娛樂 安克獲日本醫學會邀請推廣疾病指引 增添日本市場開拓利多 13:582019/06/03 財經 前兩天才幫父子簽這約 他意外窺見賀一航「重病關鍵」 10:382019/06/04 娛樂 日本腦炎再增2例 高雄再增1例 17:202019/06/04 生活 言承旭舊愛一個動作證實了「他最愛是林志玲」 20:412019/06/04 娛樂 舊愛認證「言承旭最愛是她」後…林志玲一張照閃瞎！ 21:402019/06/05 娛樂 《國際油價》利空消息打壓，周三國際原油續疲 10:172019/06/06 財經 娛樂熱門新聞 震撼彈！林志玲閃嫁日本放浪兄弟Akira - 娛樂 舊愛認證「言承旭最愛是她」後…林志玲一張照閃瞎！ - 娛樂 兒公開賀一航訃聞 幫忙治喪除了余天還有他們 - 娛樂 獨／又1人大腸癌逝世 林美照慟：留下一輩子遺憾 - 娛樂 - 中時 認了結婚2年已分房睡 孫耀威驚爆婚變？！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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