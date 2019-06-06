國立金門大學建築系畢業設計成果展，今年移師台北中正紀念堂舉辦。（金大提供）

國立金門大學建築系畢業設計成果展，今年移師台北中正紀念堂舉辦，展期自6月5日至6月9日，每日上午9點至下午6點。校方歡迎各界人士前往參觀和指教，一起為新建築人5年的學習加油打氣。

金大指出，本屆畢業生以金門的慣用詞「覓乃？（為甚麼？）」為展覽主題，從建築設計的初始發想，包含場所的精神、設計的初衷、文化的涵構、城市的生死、社會的期待、環境的責任，一個又一個接連不斷難解的命題來進行推敲，透過展覽將成果呈現在大眾眼前。

金大表示，建築系今年的「108級畢業評圖」活動，邀請國內外重量級建築師與學界教授總評，與學生透過共同研討評析的方式來傳承經驗，並進行產學實務交流。指導者有2016年台灣建築獎得主廖偉立建築師、第8屆「中華民國傑出建築師獎」得主交大建研所龔書章教授、第9屆「中華民國傑出建築師規劃設計貢獻獎」得主姜樂靜建築師等15名學者專家。他們對於金大學生各自表述有關空間、環境的改善與設計策略，或以金門居民生活空間、人文社會議題進行討論的特質，均感到高度興趣。

金大建築系主任曾逸仁教授指出，該系除著重於建築專業的養成外，並針對地域建築、文化資產、城鄉聚落保存規畫、綠建築等領域，致力於培育理論及實務兼備的人才，相信在師生努力下，未來表現將更加卓越。

曾逸仁強調，今年畢業展特地移師中正紀念堂展覽，強化與各界的學習成果交流。展覽內容豐富多元，除有應屆畢業生38組作品之外，還一併展出推動畢業設計過程中於瓊林聚落國定古蹟「怡穀堂」辦理的議題展活動成果，希望經由擁有千年文化的蔡氏瓊林聚落特殊宗族文化場域活動，展現建築專業的成果，並與瓊林民眾深度對話。

(中時 )