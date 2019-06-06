環保局今在和平村舉辦水泥窯代燒公聽會。（張祈翻攝）

花蓮境內無焚化爐，垃圾處理問題急迫，花蓮縣政府推動水泥窯代燒，台泥上月獲縣府審核通過，環保局今在和平村舉辦公聽會，台泥董事長張安平提出「和平開放生態工廠」計畫，強調不是把垃圾丟來秀林，而是要結合生態觀光、餐飲，與社區共存，但似乎不受地方居民領情，舉牌抗議，反對水泥窯代燒垃圾。

花蓮北區5鄉鎮每天有120噸至140噸垃圾送往宜蘭焚化爐代燒，其餘8鄉鎮掩埋場也將在近年陸續飽和，花蓮縣政府推動水泥窯代燒方案，目前僅台泥審核通過，完工後預計1天可處理130頓垃圾。

「不要回饋金、我們要健康」秀林鄉代表連一龍等數十人聚集場外，舉牌反對水泥窯代燒垃圾，誓言要守護家園，反對廢棄物燃燒在和平村；秀林鄉長王玫瑰指出，垃圾問題為全民問題，秀林鄉也囤積上千噸垃圾待處理，但仍希望主管單位先與居民達成共識，避免讓垃圾問題擴大為對立問題。

張安平表示，不只燒垃圾，還要將和平村打造成新景點，提出和平開放生態工廠概念以「生態聚落」為定位，結合和平村部落特色、台泥和平工業區相結合造就循環經濟模式，打造綠能生態建築、生態教育場域及原住民文化體驗。

他以日本大島造船廠與丹麥卡倫堡工業園區為例，工廠除了生產工作外，也是一處沒有圍牆的學校，也是典藏藝術品的博物館、種子庫、原生動植物的保育區或是一處大公園，讓工廠不再只是關起門來做自己的事，而是與當地民眾共融。

(中時 )