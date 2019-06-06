獨家／挺韓國瑜決心！熊海靈成功搶票前進花蓮

高雄市長韓國瑜第2場造勢活動，將在6月8日在花蓮六期重劃區（東大門）舉行。藝人熊海靈搶票前進花蓮，嗨喊花蓮這一場一定要爆棚！她不滿說，前幾天民進黨高市議員李喬如，在高市議會質詢韓國瑜的態度非常惡劣，她呼籲大家站出來給韓國瑜加油打氣。

熊海靈表示，6月8日她一知道韓國瑜要在花蓮造勢，她花了3小時搶到兩張台鐵票，很幸運又讓她搶到回程票，讓她當天可以來回。她說，3年前曾到花蓮，因蔡英文執政後陸客不來了，那時飯店真的很空很空。

熊海靈指出，花蓮這一場，攸關韓國瑜總統初選會不會出線，所以大家一定要想盡辦法去花蓮，好多朋友知道她要去花蓮，也要開車去。那=即使下冰爆也不會跑，

熊海靈被問到凱道造勢那一天仍很激動，每一個上台的人讓她非常感動，唱到《中華民國頌》時大家都在掉眼淚，因為很久很久沒有看到國旗，這次大家這麼支持韓國瑜，中華民國的國旗可以再次飄揚，讓大家很興奮。反觀我們中華民國的國民選出的領導人，不承認中華民國國號，甚至不拿國旗，唱國歌時連嘴巴也不肯張開，這種人我們要唾棄她！如果國號、國歌都不承認，憑什麼當我們的領導人，所以這次一定要挺韓國瑜。

熊海靈也說，凱道造勢那天，老天爺在考驗他們，大太陽又下大雨，大家互相幫助，她呼籲大家邀好朋友一起去花蓮，因為花蓮這一場非常重要，凱道湧幾十萬人，花蓮也要爆棚，人一定要多，一定要給韓國瑜加油打氣。

熊海靈不滿說，前幾天民進黨高市議員李喬如，在高市議會質詢韓國瑜的態度非常惡劣，李甚至說韓上任後什麼都沒做，但影片會說話，133條柏油路都鋪好了，韓國瑜還到國外賣水果，熊海靈說朋友跟她說，新加坡的超市現在還有在賣台灣的水果。民進黨市議員用盡方法羞辱韓，甚至說李佳芬干政，李佳芬關心弱勢，民進黨不應該使用這種惡劣的方法。

熊海靈強調，民進黨愈打韓國瑜，我們就會愈支持韓國瑜，沒有用，就像種牛痘就不會有天花一樣，不管用什麼方式，我們就是支持韓國瑜。

(中時電子報)