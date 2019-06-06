林志玲以親筆信宣布結婚。（取自新浪微博＠林志玲）

有台灣第一名模稱號的林志玲，今天（6月6日）晚間7點同步在臉書及微博宣布結婚喜訊。現年44歲的她表示，新郎是日本放浪兄弟EXILE成員Akira，2人在2011年時，因演出舞台劇《赤壁～愛～》時認識，一直保持良好的友誼，最近這份友誼發展成美麗而真摯的愛情，決定攜手共度一生。

Akira的本名是黒澤良平，1981年8月23日出生，是日本靜岡縣磐田市人，身高184公分，2006年加入放浪兄弟，也以身份活動。

(旺報 )