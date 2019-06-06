去年法國網球公開賽女單冠軍、羅馬尼亞前世界球后哈麗普（Simona Halep），今年法網八強戰遇到美國17歲萌妹安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）強勢挑戰，年長10歲的前球后抵擋不住後生小輩攻勢，最終安妮絲莫娃6：2、6：4直落二勝出。

2001年出生的安妮絲莫娃，2016年才轉戰職業，日前成為2000年後出生的選手中，晉級四大滿貫賽16強的第一人，如今成為今年法網女單四強最年輕選手。

賽後安妮絲莫娃接受場邊訪問時說：「今年法網每天都打得不錯，順利晉級到八強，但今天我覺得自己必須做出不同的策略，畢竟對手哈麗普是這麼出色的選手，很開心我做到了！」

安妮絲莫娃今年法網至今一盤未失，與哈麗普這場比賽從第一盤跨第二盤一度連拿7局，儘管次盤哈麗普回神，曾將局數追到4：4平手，但接下來安妮絲莫娃連下2局，沒讓戰線延長到第三盤。

(中時電子報)