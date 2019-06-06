新北市議員陳偉杰5日質詢市長侯友宜時表示，新北市65歲以上長者人數已超過55萬人，高齡人口占全市人口13.8％，建議現有的免費長者健檢福利中，加入「戒菸」輔導的項目，侯友宜也當場表示「全力以赴」，要求衛生局將「戒菸」輔導納入長者健檢項目。

陳偉杰昨日質詢時表示，在跑地方活動中，常聽到長輩說想戒菸，但不好意思去掛戒菸門診，導致一再拖延，影響健康，建議直接在免費的長者健檢項目中加入「戒菸」輔導，讓想戒菸的長輩能接受專業醫生的幫忙。

陳偉杰說，目前新北市免費長者健檢項目包括眼科、牙齒塗氟、衰弱評估，今年也加碼聽力檢查和營養處方，加入「戒菸」輔導，能讓長輩得到更全面照顧。

對此侯友宜相當肯定陳偉杰的建議，當場表示會「全力以赴」，並指示要從各地區衛生局開始宣導，市府會全力照顧長輩健康。

另外陳偉杰接獲民眾陳情，長輩在公共托老中心，可以免費施打流感疫苗，但機構的照顧人員沒有施打，結果得了流感，造成照顧人員與長輩家屬都很緊張。

因此陳偉杰質詢時也提出，下半年市府的流感疫苗免費施打對象，能否擴及「公共托老」中心的照顧人員。

衛生局長陳潤秋回應，市府已盤點預算，在還有經費支持的情況下，同意陳偉杰議員提議，將公共托老中心的照顧人員，列入今年免費施打流感疫苗的對象。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )