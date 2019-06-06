往新化虎頭埤的方向，靠近新化口埤國小的路上，有一攤小小不起眼的鳳梨攤位，主人康朝宗是二代果農，從父親手上接棒十多年，堅持不噴灑植物性生長激素，種出來的鳳梨香甜不咬嘴，他靠著銷售自產鳳梨及鳳梨加工品，躋身百萬收入行列，並獲台南市政府的表揚。

康朝宗不諱言的說，年輕時少不經事入獄，出獄後接手老父親的鳳梨園，深感使用化學肥料及農藥的栽種方式種出來的鳳梨雖大但不順口，於是向山上區農會尋求輔導，參加農業改良場及農業試驗所課程，以「自己要吃鳳梨」的心態，增加有機質肥料之使用，減少農藥施用量，種出來的鳳梨雖不大顆但美味更加分。

現在的康朝宗鳳梨種植面積約有10多公頃，以17號金鑽鳳梨為主，利用栽培管理方式產期調節，全年都可生產，除了在「福伯不咬嘴鳳梨攤」銷售，假日更常赴台北希望廣場販售自產的鳳梨及加工品，每次都銷售一空。他種的鳳梨更獲南部地區知名甜點蛋糕店的採用，用來製成鳳梨乳酪蛋糕，深受消費者喜愛。

康朝宗說，「我憨慢說話，但我種的鳳梨會替我說話。」他相信善待土地，大自然便會回饋香甜美味的果實，而他的客戶也有6成都是吃了便上癮的多年熟客。原取得吉園圃標章資格的康朝宗，在農糧署南區分署的輔導下，也將朝取得產銷履歷驗證或有機驗證前進，讓客戶能吃得更健康、更安心。

(中時 )