台灣第一名模44歲林志玲與言承旭情纏17年，言承旭舊愛張熙恩日前才鬆口表示言承旭最愛是林志玲，未料今晚志玲姐姐就爆出閃嫁日本放浪兄弟成員37歲的Akira，消息震撼演藝圈！

而稍早Akira也在官方臉書PO出與林志玲甜蜜合照，宣布「我與林志玲小姐於6月6日結婚了。」同時也揭密兩人相識相戀的經過，「自8 年前共同主演舞台劇《赤壁 ~愛~》時相識，我與志玲小姐便一直維持著友好情誼。去年底開始的交往，更加深了我們的堅定感情，認定對方是可攜手共度餘生的伴侶。 」

Akira真摯PO文令粉絲感動不已，恭賀聲瞬間灌爆臉書，「嗚嗚嗚 志玲姊姊要幸福」、「要好好對待志玲姐姐唷，大恭喜」，連綠委管碧玲跳出來留言恭賀「真是恭喜」。

Akira臉書全文：

平日承蒙大家照顧。

今日想跟大家報告一件個人私事。我與林志玲小姐於6月6日結婚了。

自8 年前共同主演舞台劇「赤壁 ~愛~」時相識，我與志玲小姐便一直維持著友好情誼。去年底開始的交往，更加深了我們的堅定感情，認定對方是可攜手共度餘生的伴侶。

在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。

不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。

雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。

謝謝大家至今給予我的一切。身為一位表演者，我將更加自覺、更加負責，並不忘初心地精進自己的演藝之道，以帶給大家更多更好的作品，回報大家平日的支持。

今後也請大家多多指教。

令和元年6月6日

EXILE AKIRA

(中時電子報)