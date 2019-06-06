台灣逐步進入高齡化社會，對全民健保的財政產生很大負擔。監委陳小紅、章仁香、楊美鈴、田秋堇費時一年半，調查二代健保財政收支情形，監察院內政及少數民族委員會今（6）天審查通過該調查報告，促請衛福部積極檢討，以確保制度的永續。

二代健保自2013年上路，隨著人口老化，台灣醫療支出增加，對全民健保造成很大的財政負擔。該份調查報告指出，惟在現行保險費率維持4.69％下，預估2019年收支短絀約400億元，健保安全準備將於2022年用罄，屆時費率必須提高至超過法定上限6％，始能收支平衡。

調查報告提到，漲健保費率對於改善健保財務狀況最為直接有效，然不易為一般社會大眾所接受，加上目前每4年即有總統、立法委員或縣市長之選舉，政治因素干擾下，調漲費率幾乎是不可能之任務。

調查報告認為，衛福部責無旁貸，允應對可能惡化之健保財務狀況，未雨綢繆，持續積極改革健保財務，以更周全的改善方案尋求全民健康保險會委員之支持。

此外，調查報告也發現，針對長期居住國外的國民於有醫療需要時，短期返國投保，即可享受高額之醫療資源，調查委員均認對長期投保繳納保險費者不公，期盼主管機關採取更積極作為，以杜絕類此情事。

(中時 )