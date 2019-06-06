一般心障者在就業市場上，多從事簡單或重複性的工作，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6日在官田舉辦心智障礙者職業體驗，由職訓師、教保員及一對一的輔導員引導，16歲心障生吳雨軒前往體驗創意商品製作，親手完成Q粽划龍舟馬克杯，證明透過學習也能完成技術性工作。

吳雨軒目前就讀台南高工綜合職能科，天生患有心智、學習、情緒等多重障礙。吳媽媽表示，雨軒國小是中度心障，國中時轉為輕度，有此轉變主要是大家對她的愛與陪伴。

吳媽媽6日陪女兒來職業體驗，在「創意商品設計及製作班」職訓師郭文軒等人引導下，吳雨軒先在電腦前編排圖樣及文字，接著用熱轉印紙把稿件列印出來，裁切完成再對準馬克杯仔細黏貼，最後放入熱轉印機180度高溫加熱轉印，完成應景的Q粽划龍舟馬克杯。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，一般心障者在就業市場多從事簡單或重複性工作，職業體驗則會安排稍有複雜度的職類，讓心障者透過學習、反覆試做，知道自己有能力可以做到更多，未來也可嘗試更多專業領域的工作。

劉邦棟說，分署的職訓班是融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試總分可加3％，職訓期間領有身障證明也可領取職訓津貼，除了鼓勵身障者學習一技之長，也盼企業多給身障者機會。

(中時 )