林志玲貼出手寫信。（圖／翻攝自林志玲微博）

Akira回覆林志玲。（圖／翻攝自EXILE-AKIRA微博）

44歲台灣第一名模林志玲今(6日)閃電宣布嫁給37歲日本放浪兄弟成員Akira，震驚演藝圈，稍早林志玲在微博放上自己和老公合影，並寫下新婚感想：「愛與勇氣，我結婚了，有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福」，Akira也甜蜜回應：「我會讓妳幸福一輩子」，引來大批粉絲湧入留言。

林志玲稍早發出手寫信說：「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧于我，跌跌撞撞，兜兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣，內心某個角落，逐漸築起不可取代的位置，值此年華決定執子之手，共組家庭。」

林志玲說：「有人說『愛情是一瞬間的禮物』，我想~需要勇氣、包容、無私、妥協、天真~才能將一瞬間化成一生的陪伴。我願意，一起去面對每一個未知，與每一次起伏~一同蛻變、茁壯。勇敢地！讓未來到來，讓過去過去。大家的愛，孕育了我的成長，人生的無常裡，總有無限驚喜與美好的安排~只要你，相信。愛，無礙。」

林志玲最後寫下：「我結婚了！也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。林志玲 敬筆2019.6.6」，AKIRA也回覆說：「我會讓妳幸福一輩子」，粉絲激動回應：「你最好好好照顧她！」、「好好對她，她值得！」、「好好對我女神，要幸福」、「你是拯救了銀河系嗎？」。

(中時電子報)