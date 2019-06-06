國際精品RALPH LAUREN當愛神！旗下代言人AKIRA與林志玲宣布婚訊 20:202019/06/06 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國際精品RALPH LAUREN當愛神！旗下代言人AKIRA與林志玲宣布婚訊 （RALPH LAUREN提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天阿，國民女神林志玲終於嫁了！對象不是情牽17年的言承旭，是日本EXILE放浪兄弟AKIRA，兩人從8年前的舞台劇「赤壁」結緣，更巧的是兩人都是國際精品RALPH LAUREN的愛好者，AKIRA是日本代言人，林志玲則是品牌摯友。 看來RALPH LAUREN也是愛神邱比特，默默牽起兩人緣分，平常說不定也是穿著RALPH LAUREN當情侶裝，若確認穿著RALPH LAUREN服飾舉辦婚宴，對品牌來說，肯定是喜上加喜的大曝光。 (中時 ) #林志玲 也許您會感興趣 推薦閱讀 林志玲跟風賣萌 「胸前開洞露餡」網暴動歪樓 22:422019/06/02 娛樂 言承旭舊愛一個動作證實了「他最愛是林志玲」 20:412019/06/04 娛樂 舊愛認證「言承旭最愛是她」後…林志玲一張照閃瞎！ 21:402019/06/05 娛樂 震撼彈！林志玲閃嫁日本放浪兄弟Akira 19:122019/06/06 娛樂 林志玲兩岸同步宣布閃婚 新郎Akira是日本放浪兄弟成員 19:382019/06/06 娛樂 林志玲閃嫁小7歲日男星 一張甜蜜合照揭半年戀秘辛 19:322019/06/06 娛樂 林志玲閃婚 放浪兄弟老公9字回應讓微博爆炸了 19:462019/06/06 娛樂 志玲姐姐秘婚沒懷孕 兩人溝通夾雜三國語言 19:572019/06/06 娛樂 林志玲情纏言承旭17年 昔為他失控落淚畫面成追憶 20:052019/06/06 娛樂 去年算「林志玲2020年嫁掉」 唐綺陽：跌破眼鏡 20:092019/06/06 娛樂 娛樂熱門新聞 林志玲閃嫁小7歲日男星 一張甜蜜合照揭半年戀秘辛 - 娛樂 林志玲閃婚 放浪兄弟老公9字回應讓微博爆炸了 - 娛樂 兒公開賀一航訃聞 幫忙治喪除了余天還有他們 - 娛樂 震撼彈！林志玲閃嫁日本放浪兄弟Akira - 娛樂 林志玲情纏言承旭17年 昔為他失控落淚畫面成追憶 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。