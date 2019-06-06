天阿，國民女神林志玲終於嫁了！對象不是情牽17年的言承旭，是日本EXILE放浪兄弟AKIRA，兩人從8年前的舞台劇「赤壁」結緣，更巧的是兩人都是國際精品RALPH LAUREN的愛好者，AKIRA是日本代言人，林志玲則是品牌摯友。

看來RALPH LAUREN也是愛神邱比特，默默牽起兩人緣分，平常說不定也是穿著RALPH LAUREN當情侶裝，若確認穿著RALPH LAUREN服飾舉辦婚宴，對品牌來說，肯定是喜上加喜的大曝光。

(中時 )