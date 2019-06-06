為了讓獸醫師能夠使用人藥，衛福部、農委會昨（6）日邀集藥師、獸醫師團體共同協商，豈料藥師團體到場後，卻退席離去，徒留在場者一片錯愕。獸醫師公會全聯會表示，只要主管機關有可行的管理方式，獸醫師都願意配合，獸醫師只希望有藥可用。

農委會防檢局副局長杜文珍表示，昨日藥師公會全國聯合會代表有前來，但連簽到都不簽到，只稱不願背書，即退席拒絕協商；防檢局及食藥署夥伴原都希望這次協商能有結果，讓此案繼續往前走，包括各縣市獸醫師公會代表也是一早就來，還有遠從屏東上來的，但沒想到藥師代表會退席，對此結果感到有些失望。

杜文珍說，會議前一天藥師公會還召開記者會，既然對這件事這麼重視，就應該大家一起協商出一個彼此都能接受的方式，上回公告的辦法也是與藥師公會一起協商出來的，哪知道這次有意見卻不協商，有點小尷尬，食藥署與防檢局的方向一致，就是希望管理好人藥、獸藥，讓獸醫有藥用，才是三贏的局面。

杜文珍指出，國外給寵物看病，無論是開藥、用藥後的觀察調整都是獸醫的專業；當藥用在人身上，是藥師的專業，但若藥用在動物身上，那真的就是獸醫的專業，這應該是無庸置疑的。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中則表示，昨天會議食藥署認為，由藥廠出藥給動物醫院或動物用藥品販賣商的藥，雖本質上是人藥，但獸醫師基於職能需要可以標籤外使用（Off-Label Use），要蓋「Animal Only」，且因是大量整批出藥，所有憑據、數量都會有紀錄。

但獸醫師仍有一些比較少量的、孤兒藥的需求，藥師公會希望獸醫師釋出處方箋，但獸醫雖有處方箋，卻跟《藥事法》、《醫師法》所定義處方箋不太一樣，由於藥師公會代表退席，不清楚其所指處方箋定義為何。陳培中說，原則上只要主管機關有可行的管理方式，獸醫師都願意配合政府想法，因為獸醫師只希望有藥可用。

(中時 )