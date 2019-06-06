1971年10月國賓來訪，外交部派專職攝影師全程拍攝，時任美國加州州長雷根夫婦造訪臺灣，欣賞訪華行程的攝影專輯中的點點滴滴。（許捷芳提供）

1993年7月曼德拉接受東吳大學校長章孝慈頒贈法學博士學位，並發表演說，闡揚南非非洲民主議會(ANC)政治理念和國家規劃藍圖，與章孝慈及聆聽演講之東吳大學及北一女學生合影。（許捷芳提供）

1970年民國59年元月，美國副總統安格紐暨夫人訪華，軍禮迎接。（許捷芳提供）

「握手」一般而言是禮儀與友誼的表徵，也是表達著信任、協調與平等。握中有種微妙的互動關係與未知的影響力，外交上更是如此。《世紀之握》是許捷芳在1958-1998年任職外交部專責攝影期間，所拍攝的國家重要活動的紀錄。細數四十年來，有歷任總統與官員接待來訪的126國元首、政要、風雲人物，以及出訪友邦的珍貴歷史影像。他用相機記錄每一個歷史的瞬間，留下外交史上重要的一頁。

「1933年，一個胖嘟嘟的嬰兒，誕生在以耕讀傳家的閩北農村……福建省閩清縣池園鎮潘亭村。其後的動盪年代，走出農村，隨著巨潮落戶臺灣。從此，走上不曾回頭的藝術攝影之路。」他在2011年出版的《行腳天下 見證外交：許捷芳五十年攝影生涯集錦》一書的《皇天厚我 不負此生》的文中這樣介紹自己。

許捷芳現已年屆90，十來歲就開始拍照，其攝影生涯已有70餘年，這次展出的照片有270多張，且讓我們挨著他的腳步，進入時間的廊道，閱讀時代的更迭，它也一一喚起許多人曾經熟悉的人、事、物。在這裡許捷芳的角色不單單只是一位攝影者，也是外交任務的延續者。他常在外賓休息的空檔，進暗房沖洗照片，為他們製作訪華的專輯相簿，作為他們離華前的禮物，這一點令外賓印象深刻。其後看著他們不假手他人，親自帶著相簿上飛機的那一刻，則是他最引以為傲的成就。

《世紀之握》的焦點人物有1982年摩納哥王國雷尼爾三世與葛勒絲凱莉王妃翩然來訪的身影、1964年美國的副總統尼克森夫婦、1969年越南總理阮文紹夫婦、1971年美國加州州長雷根夫婦、與我國甚為友好的沙烏地阿拉伯國王費瑟、1993年隔年成為南非總統的曼德拉、1994年的前蘇聯總統戈巴契夫等。許捷芳回首公職生涯的歷程，以「真實、感激，塞滿了心田」來說明心中的感懷。《世紀之握》於此不僅見證了臺灣的外交史，也是許捷芳攝影生涯的璀璨篇章。

策展單位：台灣攝影博物館文化學會

展 期：2019／6／8～6／20

開 幕：2019／6／8(六)下午2：30

地 點：文化大學／推廣教育部／大夏藝廊

地 址：台北市建國南路二段231號1樓

(中時 )