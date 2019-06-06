林志玲震撼閃嫁Akira。(取自Akira臉書)

台灣第一名模44歲林志玲與言承旭情纏17年，言承旭舊愛張熙恩日前才鬆口表示言承旭最愛是林志玲，未料今晚志玲姐姐就爆出閃嫁日本放浪兄弟成員37歲的Akira，消息震撼演藝圈，也讓外界跌破眼鏡，新郎竟不是言承旭！

林志玲2003年與言承旭傳出戀情，直到2005年林志玲在大連發生墜馬意外，有傳也是這場意外，埋下與言承旭分手導火線，後來2017年林志玲又被直擊與言承旭在大馬飯店約會，爆出復合傳聞。

不過最令人印象深刻的，就是2010年林志玲參加湖南衛視《快樂大本營》錄影時，聽著主持人讀著言承旭書中一段話：「推開門，哽咽著連對不起都說得支離破碎。他連怎麼抱她是最好的姿勢都弄不明白。終於跪下來大哭。女孩也哭了，她不明白為什麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近會那麼疼。」

林志玲聽著聽著，忍不住當場落淚，之後輪到言承旭上同節目，觀看林志玲落淚的片段，言承旭也哽咽了五分鐘之久，連話都說不清楚。

(中時電子報)