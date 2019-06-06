唐綺陽發文。（圖／翻攝自唐綺陽占星微博）

台灣第一名模林志玲今(6日)丟出震撼彈，宣布和交往半年多、小她7歲的日本放浪兄弟成員Akira結婚，先前被譽為黃金剩女的林志玲，去年上「國師」唐綺陽臉書直播問感情運，唐綺陽指2019年志玲姐姐的婚運會開始，預計2020年會結婚，今林志玲「超車」宣布結婚，唐綺陽直指自己真是跌破眼鏡。

林志玲去年上唐綺陽直播節目宣傳慈善年曆，當時唐綺陽看好林志玲2年後能嫁掉，2019年尾開始有婚姻運，此時開始籌辦相關事宜，2020年會結婚，當時兩人還打勾勾約好林志玲一定要找到幸福，唐綺陽則暗示要等對方努力，「那個人就快要出現了」。

今林志玲宣布成為人妻，唐綺陽發文說：「天啊！我跟大家一樣跌破眼鏡⋯⋯太恭喜志玲姐接了～❤️❤️好替你高興啊，仙女結婚了。我去年算是罕見很大膽的預言了射手的志玲2019年有正桃花，也能嫁出去，而且原本照流程走，我心想也要2020才能辦婚禮吧⋯⋯⋯萬、萬、沒、想、到！！志玲姐姐就是這麽直接去登記了，真不愧是射手座，帥氣爆表啊。」

唐綺陽笑說：「自從大膽預言了之後就沒睡好過（眼袋都出來了）（還蠻怕志玲姐姐故意不嫁）⋯，現在，我終於可以好好睡了⋯⋯⋯恭喜恭喜呀（感動涕零）」，最後下Hashtag說：「#仙女結婚了##林志玲结婚##我可以好好睡了#」，網友回應：「能幫忙算一下言承旭嗎」、「老師，摩羯座什麼時候有正桃花呀?」、「唐老師我的hebe田馥甄仙女什麼時候嫁呀」。

(中時電子報)