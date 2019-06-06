台南市勞工局關懷弱勢，局長王鑫基與社團法人台南市勞工志願服務協會、大台南總工會、勞工局同仁6日親送粽子到17區30戶職災、弱勢勞工家庭。（劉秀芬翻攝）

台南市勞工局關懷弱勢，6日在局長王鑫基帶領下，與社團法人台南市勞工志願服務協會、大台南總工會、勞工局同仁兵分3路，將台南市餐飲產業工會會員及學員親手特製的熱騰騰粽子，到府親送致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭，讓大家感受到節慶的氛圍與社會的溫情。

王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，對原住民勞工朋友亦十分關注。勞工局除結合各職（產）業工會專業志工協助進行房屋修繕外，並持續對這些面臨生活困境的職災、弱勢家庭提供後續關懷與物資協助。

與勞工局合作多年的台南市餐飲產業工會，今年再度參與「關懷弱勢、粽香傳情」活動，理事長郭國仁及學員展現超高手藝，準備了香氣撲鼻、垂涎欲滴的美味粽子。

在王鑫基帶領下，社團法人台南市勞工志願服務協會林文一理事長、大台南總工會陳美靜副理事長、王永木祕書長及勞工局同仁兵分三路，將熱騰騰的粽子分送給居住在本市永康、安南、歸仁、仁德、七股、西港、善化、麻豆、六甲、下營、鹽水、柳營、新營、官田、大內區等30戶職災、弱勢家庭。

王鑫基說，「關懷弱勢、粽香傳情」活動材料費由大台南總工會及台南市油漆工程業職業工會贊助，勞工局會持續貫徹一系列的後續關懷，運用勞工關懷勞工的公益方式，使職災、弱勢家庭感受來自市府及民間團體的溫暖，更具實質意義。

(中時 )