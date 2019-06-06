香港樂團「Supper Moment」2006年成軍，由主唱兼吉他手Sunny、吉他手阿雞、鼓手阿達及貝斯手CK組成，以其溫暖熱情歌聲及正能量的歌詞，獲港台大批粉絲支持，曾參加墾丁春吶、貢寮海洋音樂祭等活動演出；他們去年底站上香港紅磡連辦三場演唱會，為了用音樂認識更多人，將於21日推出首張國語專輯《無盡》，預計月底來台宣傳。

《無盡》台灣錄音期間，Supper Moment常在收工後到夜市大啖小吃，對這裡的美食讚不絕口，他們開玩笑說：「台灣小吃真的『猴塞雷』！我們回香港都不敢量體重啦！」對蚵仔煎、臭豆腐、滷味等小吃念念不忘的他們，對於月底將來台宣傳專輯充滿期待！提到端午節，他們開心地說：「香港人通常愛吃『鹼水粽』和『廣東鹹肉粽』，不知道台灣的粽子會是怎樣口味？好想吃啊！」

新歌〈一樣不一樣〉曲風搖滾，Supper Moment表示：「當初就是想作一首音樂類型比較emo rock的歌曲，歌詞想表達的是，其實每個人的人生選擇都可以很不同，一樣，還是不一樣，就看你有沒有勇氣踏出那一步，讓自己可以選擇一個不一樣的人生。」該曲MV以演唱會的精彩live畫面呈現，讓人感受歌曲的衝擊，同時透過影像看到Supper Moment現場演出的震撼力。

(中時 )