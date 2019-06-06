日本首相安倍晉三將於12日至14日訪問伊朗，與伊朗總統羅哈尼以及最高領袖、反美派的哈米尼等伊朗政要會談，盼能調解伊朗與美國的緊張關係。安倍是繼1978年前首相福田赳夫以來，日本現任首相時隔41年的訪伊，也是第1位與哈米尼會談的日本首相。

美國今年5月宣布退出2015年與伊朗簽定的核子協議，理由是伊朗銷售武器給恐怖組織，試圖破壞西方國家秩序。美國也重新對伊朗實施經濟制裁、限制石油出口，伊朗則決定停止履行部分核子協議。美伊持續對立，使得地區的緊張局勢升溫，中東情勢一旦陷入混亂，對全球經濟將造成巨大影響。

日本官房副長官西村康稔6日在眾議院營運委員會理事會上說明安倍的訪伊行程。安倍希望在日伊建交90周年之際親自訪問伊朗，扮演緩解美伊緊張關係的協調角色，並要求伊朗遵守核子協議，與美國展開對話，以避免對石油穩定供應造成影響。哈米尼日前強調「不與美國談判」，安倍此行盼說服哈米尼等伊朗政要，重新與美國對話。

伊朗駐日大使拉弗馬尼6日向《每日新聞》表示，「美國利用經濟力，對伊朗國民的生活和健康發動『經濟恐攻』，還向各國施壓」，「希望日本能警告(美國)，現在的行動將使波斯灣岸地區更加緊張」，盼日本能秉持中立、公正的立場介入，以緩解緊張關係。

美國對伊朗實施經濟制裁，包括支撐伊朗經濟的石油，弗馬尼對表示，「若追求灣岸地區的和平與穩定，區域內所有國家的石油都必須能出口才行。我國完全不想打戰，但會盡全力守護國家利益。」他也希望日本能繼續進口伊朗的石油。

(中時 )