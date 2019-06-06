5年前的6月6日，15萬盟軍登陸法國西北部諾曼第，從海岸以及天空，揭開收復歐洲的關鍵戰。多數人不知道的是，在這場代號「大君主作戰」期間，其實也有女英雄貢獻了心力以及生命，記者莎拉‧羅絲（Sarah Rose）發現了3位不為人知的女兵，她們分別是：安蒂‧博蕾爾(AndréeBrorel)、莉莎‧戴‧拜西卡(Lise de Baissac)和歐丹蒂‧桑珊(Odette Sansom)。

我們很強(We are the mighty)報導，參與諾曼第作戰的女性英雄，大多是秘密特工，隷屬英國特別行動執行組（SOE），這是英國首相溫斯頓邱吉爾在1940年成立的情報機構，直屬首相府管轄，在特別行動執行組當中，有39名是女性特工。

莎拉‧羅絲所著的D-day女孩，講述二戰期間，在法國奮戰的女英雄們。(圖/亞馬遜)

羅絲的新書《D日女孩》(D-Day Girls: The Spies Who Armed the Resistance, Sabotaged the Nazis, and Helped Win World War II)寫道：「女性是D-day的隱藏人物，她們在這場大戰的貢獻絕不只是秘書、文書員而已，有些女性做了比男人更困難的工作，有些女性帶領男人打贏戰爭。 」

安蒂‧博蕾爾是第一位可查說考的女性傘兵，據說她有徒手格鬥的訓練，還表示能用鉛筆殺敵。(圖/ SOE)

1.安蒂‧博蕾爾 (AndréeBrorel)：博蕾爾是第一位女性戰鬥傘兵，為解放法國而戰，直到納粹在D-day後一個月處死她。

博雷爾出生在1919年，是巴黎郊區的一個工人階級家庭，14歲時離開學校，到第二次世界大戰爆發(1938年)前，她在巴黎的一家麵包店工作。當戰爭開始後，博雷爾離開巴黎，參加了紅十字會的護理速成班，成為醫護員，治療與德軍作戰負傷的盟軍士兵。在法國投降後，她加群法國抵抗運動組織，主要負責救出淪陷區裡的盟軍士兵，主要是遭擊落的英國皇家空軍飛行員。據統計，她至少65名盟軍逃亡，路線是從法國越過庇里牛斯山，前往西班牙。

然而當西班牙也開始傾向納粹以後，她先是逃到葡萄牙的里斯本，然後轉往倫敦。雖然如此，她仍希望繼續為法國的解放而戰。到了1942年春天，SOE招募了她，成為盟軍特工，在她訓練包括跳傘、監視、破壞和徒手暗殺，不過主要任務仍以聯絡法國地下組織為主。

在她受訓期間，曾被問及「如果妳手邊沒有武器，妳要怎麼殺死一個納粹分子？」 據說她的回應是：「我至少會帶鉛筆，可以用鉛筆刺穿他的頭。」

她的指揮官曾形容她是「我們所有人中最傑出的。」

博雷爾於1942年9月跳傘進入法國，是目前可考的第一位女性空降戰鬥員。她擔任代號「繁榮隊」(Prosper)的地下情報組織的聯絡員，繁榮隊在法國北部組建游擊隊，對納粹進行游擊戰。她一直往來在巴黎和鄉村之間，協調空投資源，也招募、武裝和訓練的反抗軍成員。

然而，納粹的蓋世太保在1943年6月逮捕了博雷與其他3名女性成員，並將她送往納特茲維萊-史圖道夫集中營 (Natzweiler-Struthof)，在D-day之後的一個月將她處決，她沒能看到戰爭勝利，年僅24歲。

據說，即使博雷爾在集中營的那段日子，她還試著在寫給妹妹的幾封信中，暗藏蓋世太保的密碼，也就她仍然繼續戰鬥著。

第二位女性傘兵莉莎‧戴‧拜西卡，她參與了D-day的前期準備工作，以及眼鏡蛇作戰的準備工作。(圖/SOE)

2.莉莎‧戴‧拜西卡(Lise de Baissac)：與博雷爾一樣，拜西卡也是女性傘兵，她的傘命經歷比博雷爾稍晚一點。她兩次跳傘進入法國，成為法國抵抗組織在諾曼第戰役期間，與納粹戰鬥的第二號指揮官。

拜西卡家世不錯，她的家族是英國殖民地模里西斯的富裕家庭。1940年，當希特勒的軍隊進入巴黎時，她選擇為法國而戰，在法國投降後逃往倫敦，並接受SOE的招募。

她與博蕾爾情同姐妹，兩人是一起跳傘進入法國中部，拜西卡在法國西部普瓦捷鎮(Poitiers )，蓋世太保總部附近選擇了一套公寓，做為地下抵抗組織的基地，俗稱「安全屋」，她認為「最危險的地方就是最安全的地方」。

她騎自行車往來法國佔領區，工作是聯絡各地反抗軍，將情報與收音機交給他們。她經常每天要騎60~70公里的路，但她體力很好，不成問題。有一次，納粹攔住了她與她身後的無線電操作員，並且被搜身。當時她們沒有攜帶槍支，所以納粹沒找到什麼，也就讓他她們走了。然而她回憶說，那時候特別驚險，因為一枚礦石收音機的水晶從她的裙子上掉了下來，但她立即把水晶踩進土裡，沒有被發現。

1943年8月，她在普瓦捷的安全屋被被查獲時，所幸當時她不在，英國派出韋斯蘭德-利山德(Westland Lysander)飛機將她送返英國，她繼續在蘇格蘭培訓了新的女性SOE新兵。1944年4月，她回了被佔領的法國，前往諾曼第加入了當地反抗軍，主要工作是破壞諾曼第的通訊與交通線，戰略性地切斷了電話線、炸毀了公路、鐵路和橋樑，為2個月後的諾曼第登陸做出先導工作。

莉莎‧戴‧拜西卡晚年受訪的影片。

1944年6月5日，拜西卡從巴黎騎了三天的腳踏車，累了就在路邊溝渠中睡覺，終於到達諾曼第的抵抗組織總部，就是為了執行盟軍在登陸之後的情報收集工作。

隨著血腥的諾曼第戰役打響，拜西卡繼續領導間諜活動和破壞行動。收集了有關敵方陣地的情報，並傳回盟軍總部，是盟軍「眼鏡蛇行動」(Operation Cobra )的重要基礎，這場戰役美國陸軍部隊突破了希特勒的防線，打通前往巴黎的道路。

戰爭結束後，拜西卡在BBC工作，仍然擔任對敵廣播。她於2004年去世，享年98歲。SOE紀念館有她的紀念胸像。

歐丹蒂‧桑珊與她的三個女兒，桑珊是三位女英雄當中，唯一有後代的。(圖/網路)

3.歐丹蒂‧桑珊(Odette Sansom)：桑珊生於1912年，在二戰爆發時，她是英國薩默塞特(Somerset)的一名28歲家庭主婦，此時已育有3名女兒，然而她有著熱忱的愛國心，另一方面她也對法國有感情，這與她出生在法國亞眠有關，因此當希特勒已經佔據了她的老家(法國)，並且威脅到她的新家(英國)時，她覺得有必要加入戰鬥。

雖然她堅強、堅定、堅持不懈，不過28歲加入軍旅的她，比較難以適應高強度的傘訓，在一次傘訓中撞到頭而腦震盪，使她無法與前兩名女英雄那樣以跳傘進入法國時，而是偽裝成沙丁魚漁船的船員，偷渡進入法國。1942年11月，她抵達法國東南部，並且與自由法國游擊隊聯絡上，此時她認識了SOE的聯絡官彼得‧邱吉爾中尉(Capt.Peter Churchill)，兩人在工作上相輔相乘、合作無間，邱吉爾相當仰賴她建立秘密無線電網路，用以協調降落傘降落，以及聯絡在隆河-阿爾卑斯區(Rhône-Alpes )的反抗軍，為D-day做準備。

歐丹蒂‧桑珊與傑克邱吉爾，他們是法國地下組織的情報搭檔。(圖/SOE)

以歐丹蒂‧桑珊與傑克邱吉爾的事蹟為藍本的電影，在1950年是票房名片。(圖/網路)

工作上的合作，使她與邱吉爾墜入愛河，不過兩人都沒有說破，因為在戰爭前，她已有自己的家庭。然而1943年4月，蓋世太保逮捕他們。她知道兩人都有可能因間諜而被處決，她設法說服蓋世太保，她的指揮官是彼得邱吉爾中尉，就是英國首相溫斯頓邱吉爾的親戚，而自己是他的妻子。事實上，彼得邱吉爾與英國首相沒有任何親戚關係，但是桑珊成功的欺騙德國人，兩人確實沒被處決，但是肉體的折磨卻避免不了。

桑珊被關押在德國境內的拉文斯布呂克集中營(Ravensbrück)，而彼得則關在法國的福雷斯監獄(Fresnes Prison)。桑珊忍受著單獨監禁，並遭遇10~14級酷刑，直到1945年春天，當地被盟軍收復，當她被盟軍找到時，桑珊的背部已經被打了無數次、腳趾甲被拔出、身體有烙痕，然而她堅持什麼都沒透露。

在戰爭結束後幾年裡，桑珊的證詞，證實了拉文斯布呂克集中營的虐待事件，指揮官弗雷‧舒倫(Fritz Suhren)與其他SS軍官被判定戰爭罪。

戰後，這對特工搭擋在1947年結婚，不過維持時間不長，1956年兩人離婚，改嫁給另一名SOE的成員。桑珊在1995年辭世，享年82歲。1950年，英國製作了以歐丹蒂為名的電影，就以他倆人事蹟為藍本，是當年英國票房第4高的電影。

(中時電子報)