孟耿如（右）今出席活動力挺日本藝術家片桐仁。（MCIP Holdings Taiwan 提供）

孟耿如從小喜歡畫畫和雕塑，6日以創作藝術家身分「阿如A RU」出席「技力展」開展活動，送上她親手做的「阿如的奶子」雕塑給日本藝術家片桐仁，令對方直呼印象深刻；好奇為何送這份禮物？孟耿如說：「我看了他的作品都是很有趣的，如果送他規規矩矩的東西比較沒有新鮮感。」

孟耿如日前又受邀參加8月的東京藝術展「DESIGN BESTA」，近來埋首創作，透露男友黃子佼偶爾吃醋喊：「沒關係啊！反正我就一個人啊。」對於參展作品，她說：「會有用水泥材質做成的『桌緣子』扭蛋，也會帶小型畫作！」好奇是否會與黃子佼合作？她表示黃子佼不會製作：「但他很有概念、想法，會提供創意，但在執行上不了解。」

為了力挺孟耿如創作，黃子佼由個人工作室替她打點藝術事務，並兼任顧問一職，孟耿如說：「他很客觀，不會有私心，不好的東西就打槍說不好。」兩人預計明年舉辦婚宴，孟耿如直言想借骨董婚紗，「因為我們都喜歡舊物、有年代的，沒有露背也沒關係」，對於兩人婚禮進度緩慢，孟耿如說：「讓男方多想一點，他人脈比較多，知道怎麼規畫。」

(中時 )