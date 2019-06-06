趁著端午節前夕，立法院長蘇嘉全今（6）天貼文指出，南部粽與北部粽在網路開打許久，他傾向用不同視角看待粽子，因此今年改吃「菜粽」。適逢民進黨總統初選民調下周對決，該貼文頗有一語雙關用意。

民進黨總統初選即將進入民調見真章階段，黨內派系正國會昨天聚會，共同決議挺英，其實早在行政院前院長賴清德今年3月18日登記參選，民進黨內部英系、正國會、新潮流、蘇系、謝系、海派等跨黨派立委就高喊支持蔡英文總統。

適逢端午連假，立法院長蘇嘉全在臉書貼文提到，一年一度的南部粽、北部粽爭論早已在網路上開打，許多朋友踴躍分享各自的意見與選擇，雖然有時難免爭個面紅耳赤，但目的都是希望讓內心喜愛的台灣特色美食，能夠被更多人品嘗。

蘇嘉全透露，這樣的討論也在他身邊發生，但是他傾向用不同的角度看待粽子。這些年來，無論南部粽或北部粽，裡面的肉類、海鮮等食材越放越多，對身體的負擔也隨之增加，同時也容易讓人忘記，糯米才是粽子的精隨。

因此，蘇嘉全說，「今年端午他選擇吃齋粽，也就是俗稱的『菜粽』」，雖然材料簡單，但韻味無窮，可以找回單純的初心。「吃什麼粽子不重要，重要的是大家要一起捍衛選擇的權利」。

(中時 )