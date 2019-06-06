AKIRA接受專訪時，顛覆劇中痞子形象，特地以斯文裝備現身，讓現場女性員工尖叫不已 (圖／本報資料照)

台灣第一名模林志玲今(6日)閃婚日本男星AKIRA，震撼台日演藝圈。其實AKIRA對台灣一點都不陌生，因為當時《麻辣教師GTO》台灣篇，AKIRA就曾造訪台灣，還因為片場一個舉動，讓卓文萱感到相當窩心。

2014年以AKIRA為首的《GTO》演員來台進行三天兩夜的宣傳，當時他與劇中飾演「雪莉老師」的卓文萱接受媒體訪問時，卓文萱就表示，自己拍戲時最怕的就是日文不標準被嘲笑，但AKIRA總是親切提醒她正確發音，還會配合幽默的肢體動作，讓她很快就能記住，完全沒有明星架子，讓她感到相當窩心。

面對記者詢問會不會想跟這麼體貼的「鬼塚老師」談戀愛時，卓文萱羞答「可是總覺得鬼塚老師不會談異國戀」，AKIRA也接著說「『鬼塚』總是感覺要有新戀情了，然後就這樣結束了，很遺憾」，幽默應答逗得現場哈哈大笑。

來台宣傳時，AKIRA當時還特地打扮，梳游頭加黑西裝的時尚造型，顛覆劇中的輕浮形象，讓許多女性工作人員為之著迷，除了舉辦擊掌會外，更是前進校園與同學近距離接觸，打破此前日本藝人來台，總是保持距離、難以親近的形象。

(中時電子報)