民進黨內初選民調下周即將舉行，行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁今天相繼在臉書表態，支持蔡英文總統。蘇揆表示，地方縣市長都要兩屆的時間來做事，總統領導國家興革，更是重大，更需要給她一點時間。陳其邁也在臉書表示，下周的初選民調，請跟他及蘇揆一起支持蔡英文總統。

民進黨初選民調競爭白熱化，蘇揆今天陪同蔡英文總統到國訓中心，為全國最優秀的運動員加油打氣。蘇揆以運動選手比喻，他們都是頂尖高手，但也必須要有長時間在此培訓，並且用一場一場的比賽累積經驗，明年才會有好成績。

蘇揆並說，他當屏東縣長只有一屆，許多要做的事被硬生生砍斷，半途而廢，當北縣長兩屆，很多政績被稱讚懷念，前行政院長賴清德台南市長也是做兩屆，地方縣市長都要兩屆的時間來做事，總統領導國家興革，更是重大，更需要給她一點時間。

蘇揆說，這一陣子，蔡總統的成績漸漸被看見。所以，他誠摯地懇請國人同胞，讓蔡總統有多一點時間服務國家，繼續為了台灣拚。

陳其邁則以「請跟我們一起支持 蔡英文總統」為題貼文，說下周就要進行民進黨總統初選的民調，他要拜託所有的好朋友，Tag一個你的家人或好朋友，提醒他守在電話旁，唯一支持蔡英文，最適合帶領台灣繼續打拼的人選。

陳其邁說，今年1月14日，他和蘇揆進入行政團隊以來，到現在已經144天。團隊工作以天為單位，每一日都上緊發條，與各部會一起擬定政策，督促執行，追蹤進度，為人民爭取最大福利、讓人民有感。施政成果已經慢慢浮現。無論是史上最有感全民減稅，台商回台投資超過三千億；北美事務委員會正名為台灣美國事務委員會，以及美國國會通過四大友台法案，都證明蔡英文總統的方向是正確的。

陳其邁說，面對是美中貿易戰的變局，又有中國對台灣越來越強烈的恫嚇，蔡總統是也毫不畏懼，一肩扛起台灣的未來，堅定前行。對高雄的建設方面，包括橋頭科學園區、興達港海洋科技產業創新專區、捷運黃線與捷運紅線延伸至路竹段，都是實實在在的建設高雄。他是高雄子弟，也特別有感。

他說，改革的過程無比艱困，但落實承諾是政治家與政客最大的不同。年金改革、追討黨產、實現平權，蔡總統推動的每一個改革，可能都是損失選票，以自己的政治生涯作賭注，但卻為台灣做對的事。他相信蔡總統是最適合帶領台灣的領導人。下周的初選民調，請跟他及蘇揆一起支持蔡總統。

蘇貞昌今（6）日晚間也在臉書表示，「領導國家要做很多興革，這一陣子，蔡總統的成績漸漸被看見。所以，我誠摯地懇請國人同胞，讓蔡總統有多一點時間服務國家，繼續為了台灣拚。」

(中時電子報)