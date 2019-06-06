白天外出要防曬，午後陣雨山區較多。(中天新聞提供)

天公作美！ 7日是端午連假第一天，各地天氣與今天類似，白天氣溫偏高，各地高溫普遍在32至35度，尤其大台北地區及南部甚至上看36度，出門要多補充水分，並做好防曬措施以免中暑。氣象局表示，雖然天氣大致穩定，各地為多雲到晴的天氣，午後有局部雷陣雨，提醒午後外出時攜帶雨具，並多留意天氣的變化，尤其山區及近山區平地恐會出現較大雨勢。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，歐洲預報模式模擬顯示，7日兩天鋒面北移，台灣天氣熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑。午後熱力的舉升作用，仍會帶來局部陣雨或雷雨，大部分在山區及少部分鄰近的平地，局部地區有較大雨勢。明晨西南風仍有為西南部沿海帶來局部短暫陣雨的機率。

行政院環保署空品預報，7日環境風場由偏南風轉為西南風，金門及馬祖有局部霧或低雲影響能見度；西半部地區清晨及夜間風速較弱，污染物易累積，白天起風速增強，空氣品質將好轉，須留意午後北部地區受光化反應影響，臭氧濃度易升高。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區則為「普通」等級。

(中時電子報)