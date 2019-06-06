林志玲閃婚 舊愛言承旭終於回應4個字 20:512019/06/06 中時 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 言承旭在大陸聽到舊愛林志玲的婚訊。經紀公司提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林志玲6日驚爆閃嫁小7歲的日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA，她過往情史最常連結的男人就是言承旭。兩人情纏17年，前年傳世紀復合、去年3月爆「言林」峇里島浪漫婚，可惜只是傳言，這一對至今仍是網友最想看到復合的情侶。 如今林志玲找到歸宿，正在大陸拍戲的言承旭，稍早透過經紀人轉達林志玲的婚訊，言承旭表情驚訝、語氣自然平常心，反問經紀人「真的喔？」隨後大方表示「很祝福她」。 專輯》言承旭不哭！林志玲閃嫁Akira (中時 ) #言承旭 #林志玲 #復合 #經紀人 #拍戲 也許您會感興趣 推薦閱讀 金曲30超大咖！言承旭、五月天頒獎 蔡依林、陳奕迅獻唱 21:012019/06/02 娛樂 言承旭五月天 助陣金曲30 04:102019/06/03 娛樂新聞 言承旭舊愛一個動作證實了「他最愛是林志玲」 20:412019/06/04 娛樂 舊愛認證「言承旭最愛是她」後…林志玲一張照閃瞎！ 21:402019/06/05 娛樂 震撼彈！林志玲閃嫁日本放浪兄弟Akira 19:122019/06/06 娛樂 林志玲閃婚 放浪兄弟老公9字回應讓微博爆炸了 19:462019/06/06 娛樂 志玲姐姐秘婚沒懷孕 兩人溝通夾雜三國語言 19:572019/06/06 娛樂 林志玲情纏言承旭17年 昔為他失控落淚畫面成追憶 20:052019/06/06 娛樂 去年算「林志玲2020年嫁掉」 唐綺陽：跌破眼鏡 20:092019/06/06 娛樂 林志玲閃婚嫁日本郎 言承旭北京拍戲驚訝不知情 20:502019/06/06 娛樂 娛樂熱門新聞 林志玲閃嫁小7歲日男星 一張甜蜜合照揭半年戀秘辛 - 娛樂 林志玲閃婚 放浪兄弟老公9字回應讓微博爆炸了 - 娛樂 兒公開賀一航訃聞 幫忙治喪除了余天還有他們 - 娛樂 震撼彈！林志玲閃嫁日本放浪兄弟Akira - 娛樂 林志玲情纏言承旭17年 昔為他失控落淚畫面成追憶 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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