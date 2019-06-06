林志玲6日驚爆閃嫁小7歲的日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA，她過往情史最常連結的男人就是言承旭。兩人情纏17年，前年傳世紀復合、去年3月爆「言林」峇里島浪漫婚，可惜只是傳言，這一對至今仍是網友最想看到復合的情侶。

如今林志玲找到歸宿，正在大陸拍戲的言承旭，稍早透過經紀人轉達林志玲的婚訊，言承旭表情驚訝、語氣自然平常心，反問經紀人「真的喔？」隨後大方表示「很祝福她」。

(中時 )