言承旭和林志玲2006年曾在典禮上握手留下合影。（圖／中時資料照片）

網友湧進言承旭微博留言。（圖／翻攝自言承旭Jerry微博）

44歲林志玲今(6日)宣布和小7歲日本男星放浪兄弟成員Akira登記結婚，志玲姐姐過去與萬年緋聞對象言承旭情纏17年，近日還傳出言承旭至今心中最愛還是林志玲，豈料林志玲今閃電宣布結婚，媒體報導，目前在北京拍戲的言承旭得知舊情人婚訊後，驚訝表示先前不知情，最後說：「很祝福她」。

言承旭和林志玲過去因手機合照戀情曝光，兩人多年來分分合合，林志玲2005年在大連墜馬骨折，言承旭當時特地秘密探訪病房，事後他回憶這段在自傳書寫出：「為什麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近會那麼疼」，看似沒有交集的兩人，2017年底被抓包在馬來西亞飯店約會，閃婚閃孕之說就此傳開。

之後林志玲堅定表示：「我沒有懷孕」、「我沒有結婚」、「我這個月沒去過峇里島」、「我現在沒有戀情」，撇清與言承旭緋聞。今年4月言承旭上《王牌對王牌4》反省感情觀太霸道，「明明是應該要很關心她，可能我會像跟我媽媽相處一樣，我會用一種很奇怪的方式表達愛」，並分享有過一段感情對方提分手，自己應該難過卻倔強表達不出來，引來網友推測說的就是林志玲。

今林志玲宣布情歸日本男星Akira，據悉，人在北京拍戲忙工作的言承旭第一時間表示不知情，對此也十分驚訝，先求證經紀人真實性，之後大方送上祝福。而他的微博更被網友湧入留言，紛紛說：「你的最愛結婚了」、「林志玲結婚第一反應以為是言承旭，原來不是」、「只有我覺得很可惜嗎」、「志玲被人搶走啦，你人呢」。

(中時電子報)