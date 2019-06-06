台北－上海雙城論壇原本傳出本月要登場，但截至目前沒有下文。台北市長柯文哲接受媒體專訪對大陸方面喊話說，雙城論壇是目前兩岸唯一的官方聯絡管道，不僅希望今年能繼續辦下去，還建議擴大合作範圍，不是只有台北跟上海，是不是可以變成北台灣根長三角的合作。

主持人詢問柯文哲，對今年雙城論壇的基本立場是什麼？柯說，雙城論壇不是從他開始的，到今年已是第十屆，既然已經舉辦9年，也沒有理由第10年不辦，所以就繼續辦下去。台北是台灣最重要的城市，上海也是大陸最先進的城市，所以透過兩個城市交流，讓兩邊的人民有更多認識和交流的機會，來增加善意，讓兩岸關係可以朝向正面發展，他認為這也是身為台北市長該做的。

接著他強調，應該秉持「互信」、「兩岸一家親」的精神，以及「五個互相」，只要有利於雙方人民福祉、有利於兩岸關係和平發展，他都會努力去做。

柯文哲進一步指出，雙城論壇目前是兩岸之間唯一的官方聯絡管道，所以我方建議擴大合作範圍，不是說只有台北跟上海，是不是可以變成北台灣跟長三角的合作，因為北北基桃大概占整個台灣生產總額的45％，長三角也是中國大陸第一大經濟圈，生產總額佔全中國大陸約20％，所以若能擴大雙方的經貿交流，也有助於提升台灣經濟的整體動能，「我有跟大陸方面建議不要只限於城市跟城市，而是北台灣跟長三角，特別在經貿方面。」

柯文哲直言，他自己的支持者主要是年輕人，他也很關心在大陸就學就業的年輕人，所以這次大方向預計分論壇主題會聚焦在青年、經貿、市政學習三方向。青年部分，讓比較沒有意識形態的年輕人多交流，經貿則是不像政治常常有芥蒂、戒心，所以希望媒合雙方有意願的投資者，討論適合的投資項目，從目前法令上沒有爭議的項目去做，最後市政部分可以觀摩對方硬體建設，北市的老人社福也可以給對方參考。

(中時 )