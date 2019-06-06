台北市長柯文哲接受媒體訪問，談及自己如何看待兩岸關係。他不諱言地表示，目前僵局可以分成內外兩部分，外部因素就是美中對抗的國際局勢，而所謂內部因素，則是蔡英文總統領導的民進黨執政不力，在民意支持度偏低情況下，失去主導議題的能力，尤其去年大選落敗，蔡對大陸更趨向強硬，「民進黨在民調支持度持續不振，常常民調支持度低，就失去引導民意的力量，就開始以對抗中國鞏固剩餘的民意。」

柯文哲表示，針對目前兩岸關係，回顧2016年蔡英文當選後，5月就職到雙十眼說這5個月，大陸方面是「聽其言、觀其行」，還在觀察階段，但雙十文告發表後，雙方關係就惡化，甚至惡言相向，到今天成為難以化解的僵局，這就是所謂的滑坡效應。

柯文哲進一步分析，目前僵局來自內部因素的部分，他認為是因為蔡英文領導的民進黨執政不力，民意支持度偏低的情況下，逐漸失去主導議題的能力，特別在2018九合一選舉大敗後，感覺上她更對大陸趨向強硬，也許把對大陸強硬當作強心劑，也許現在的僵局，內部因素是民進黨在民調支持度持續不振，常常民調支持度低，就失去引導民意的力量，就開始以對抗中國鞏固剩餘的民意。

至於外部因素，則是美中對抗、兩個霸權的問題，在這情況下，蔡政府明顯偏向美國，只壓一邊以後，就讓台灣失去了在兩強之中遊走的空間。

柯文哲也提到，未來15年美中對抗局勢跑不掉，美國是世界強權、大陸在亞太地區崛起也是事實，我們是在夾縫中求生存，所以就算我們跟美國維持友好，也不必因為這樣就對大陸惡言相向；台灣人在大陸有200萬人，台灣現在對外出口40％是大陸，進口20％來自大陸，所以這狀態下，要怎麼跟他們惡言相向、關係不好？

柯文哲稱，這是為什麼舉辦雙城論壇的理由，不僅表達說雙方關係良好，也是去學習對方優點，他比較擔心的是，有時候不希望台灣政治人物利用美中對抗的局面，去拉高統獨對抗的議題，來謀取政黨甚至個人的利益。

(中時 )