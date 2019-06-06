明（7）日就是端午連假第一天，你已經領到端午節禮金了？一名網友就透露自己與往年一樣拿了3000元，而他好奇其他公司的行情價，上網發問大家是什麼行業？又拿多少端午節禮金？PO文一出，立刻引起討論，而當中也有許多人抱怨，「我領到一串肉粽…」。

一名網友今日在PTT發文感嘆，「我剛剛領到了公司給的端午節禮金。唉～跟往年一樣 都是拿3000」。原PO說自己不是科技業，於是想發問「聽說科技業都是拿半薪是嗎？大家都什麼行業 拿多少端午節禮金呀？」

PO文一出，引起眾多網友熱議，紛紛曝光端午禮金行情，「每次都是3600，不會漲也不會跌」、「半個月薪水+5000禮券」、「1個月，科技業」、「3000現金+3000禮券」、「每年五千，今年不景氣只剩一千= =」。

還有不少人自嘲沒錢拿，「不知道可以領幾個還幾串肉粽，好期待喔」、「想起我年輕時某份工作，領到肉粽禮盒，回家就丟掉了」、「有禮金可以拿?!」、「一盒金牛角」、「今年老總加碼，雞排一片」。

(中時電子報)