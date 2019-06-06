台北市長柯文哲接受媒體專訪，被問及如何看待九二共識、一個中國原則與一國兩制等說法？柯文哲直言，九二共識在台灣已經被標籤化，這很麻煩，很多人聽到就過敏、不高興，變成為反對而反對，應該要提出一些雙方都可以接受的新說法，否則很難談下去。

至於「一個中國」，柯文哲說，世界上沒有人認為有兩個中國，所以一個中國不是問題，問題是一個中國的內容到底是什麼？這是全世界的人，當然也包括台灣人，很想知道的。

柯文哲說，他常說台灣跟大陸同文同種，文化上他認為台灣還是在中華文化圈裡面，大家是比較可以互相接受的；經濟上，他每次開玩笑說，不管美金、人民幣都是錢，賺錢總是爭議比較少，所以經濟上大家可以討論、合作；但目前若討論到政治議題，那不要否認政治上還是有隔閡、困難，畢竟經過將近一個世紀的隔離，造成政治上的隔離不是可以處理的。

柯文哲也坦言，一國兩制如果是指香港模式，在台灣沒有市場，你在台上講香港模式，台下大概台灣人就跑光了，大陸也了解，這是事實；所以，他常常講互相諒解，你要諒解我的政治困難，我也諒解你的政治困難，如果不能互相諒解，那就麻煩了。他稱，有時候就引用習近平的話去跟大陸對話，大陸官員反而不敢吭聲，例如「兩岸同胞要交流互鑒、對話包容，推己及人、將心比心，加深相互理解，增進互信認同。」

他強調，兩岸分治是事實，現階段務實的做法是在沒爭議的部分先處理，先增加交流、促進彼此善意，不要直接找有爭議的地方，大家爭得臉紅脖子粗，那沒有用。

(中時 )